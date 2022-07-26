Ukraynalı Lady Gaga Putin’e karşı! Ama Londra’daki malikânesinden…

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24 Şubat'ta sabah saat dörde doğru, Ukraynalı oyunucu ve pop yıldızı Kamaliya Zahoor rüya mı görüyor yoksa yatak odasının pencereleri gerçekten zangır zangır titriyor muydu bilmiyordu. Kiev ve çevresinde yaşanan çoğu Ukraynalı gibi o da kâbus gibi bir sabah uyanmış ve ülkesinin Rusya işgali altında olduğu gerçeğiyle tanışmıştı.

Kiev’deki hayatları tamamen Bentley'ler, özel jetler ve Kardashian tarzı realite şovlarından ibaret olan Kamaliya Zahoor ve eşine sonra ne oldu dersiniz? Gelin birlikte öğrenelim.

Arkadaşları ona şehrin saldırı altında olduğunu söylediğinde bunun mümkün olduğunu düşünmemişti. Kocasının çok mantıklı bir hamleyle, birkaç gün önce, 8 yaşındaki ikizleriyle birlikte uçup gitmiş olması şimdi zihninde anlam kazanmaya başlıyordu.

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HERKES, O, RUSLAR GELECEK DEDİĞİNDE GÜLMÜŞTÜ

Oysa bütün arkadaşları, Rus işgali fikrine gülmüştü. Ama şimdi onlar yanılmış; Bay Zahoor haklı çıkmıştı.

Kim ne derse desin, Londra'da bir evleri ve korumaları gereken çocukları vardı. O sabah birçokları gibi Kamaliya da Ukrayna'ya yağan füzeleri canlı olarak izledi ve bodruma kaçıp saklandı.

Bu korkunç anların üzerinden beş ay geçtikten sonra Kamaliya Zahoor ve Pakistan asıllı İngiliz çelik milyarderi Mohammad Zahoor, Telegraph gazetesine samimi açıklamalarda bulunuyor. Röportaj, çiftin Londra'nın en lüks semti Hampstead'deki malikânelerinde gerçekleşiyor.

Kamaliya’nın eşi ve herkesin sadece Zahoor olarak hitap ettiği çelik milyarderi, malikânenin biraz abartılı göründüğünün farkında ancak evin 1996'dan beri sahibi olduğunu ve şimdi değiştiremeyeceğini söylüyor.

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LADY GAGA GİBİ OLMAK İSTEDİ

Çift, birkaç yıl önce bir başka röportajda ‘Kamaliya Projesi’ olarak adlandırdıkları şeyle meşgul olduklarını anlatmıştı. Proje ise aşağı yukarı şöyle bir şeydi:

'Lady Gaga'yı emekli etmek, Kamaliya'nın bir şarkıcı olarak profilini küresel seviyelere yükseltmek, sesini ve çek defterini kullanarak en iyi şarkı yazarlarını bulmak için bir kampanya düzenlemek, müzik yapımcıları ve video yönetmenlerine ulaşabilmek…’

Çift bu planların hepsini olmasa da bir kısmını hayata geçirdi. Kamaliya Zahoor, ülkesinin en ünlü şarkıcılarından ve televizyonlarda da sıkça görünen yıldızlarından biri oldu.

Zahoor’un zenginliği sayesinde tek seferde 60 bin pound harcadığı alışverişler yaptı, sadece şampanyayla yıkandığına dair söylentiler çıktı, Kiev’deki evlerinde pahalı altın duvar kağıtları, kapılarında Bentley'ler ve ahırlarında atları, onu ve eşini istediği yere götürecek özel jetleri ve korumaları vardır. Dadıları ve makyözlerini de unutmamak gerek…

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ŞAMPANYA BANYOLARI, ÖZEL JETLER VE AHIRDA ATLAR

Zahoor, eşi röportaj için gazetecileri bekletirken ve makyajının yapılması saatler alırken "Bugün önemli olan lüks değil, Ukrayna'da sekiz milyon insan evinden çıkarken lüks hakkında konuşmak çok fazla. Bizim için artık hiçbir lüksle ilgili değil.” diyor.

Milyonlarca dolarlık bir evde dururken bunu söylemesi kulağa tuhaf geliyor. Ama bunun bir nedeni var.

Kamaliya günlerce Kiev'deki evlerinin bodrumunda elinden geleni yaptı. Canlı yayın yaptı, telefonlar açtı, Rusya'daki hayranlarına ve ailesine Ukrayna'da neler olduğunu anlatmaya çalıştı. Ona inanmadılar. Bunun propaganda olduğunu söylediler. Moskova'daki kendi ailesi, yakında sokaklarındaki Nazilerden kurtulacağını ve bir gün hep birlikte mutlu bir şekilde yaşayacaklarını söyledi.

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Zahoor “İşler kötüleştikçe, paraşütçüler Ukrayna'ya geldikçe, Kamaliya'ya kaçması gerektiğini söyledim. Bodrumda yapamayacağını anlattım, buradan Londra'ya yardım edebiliriz dedim. Bir gün gelecekler, seni yakalayacaklar ve seni öldürecekler. Ama o kalmak istedi. Savaşmak istedi.”

ÖNCE KALMAK İSTEDİ, SONRA ÇOCUKLARI İÇİN KAÇTI

Kamaliya birkaç gün sonra ikizleri Arabella ve Mirabella'nın telefonda ağladığını duyunca fikrini değiştirdi. Yeni doğmuş bebeği ve 10 yaşından küçük dört çocuğu olan bir arkadaşını alarak arabaya atladı. Ellerinde yağmacı ihtimaline karşı çok az değerli eşya bulunan sadece iki valiz taşıyorlardı.

Polonya sınırına yaptıkları, normalde altı saat sürecek yolculuk dört gün sürdü.

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Kamaliya, roketlerin köprüleri yıktığını ve insanların çaresizliğini gördü. Elinden geldiğince yardım etmeye başladı. İnsanları sınırlara sürmeye başladı.

Zahoor "Karım çocukları aldı, onları bir sınıra götürdü" diyor. Bazılarını da Macaristan sınırına götürdü. Sonra Romanya sınırına birkaç genç kız bıraktı.”

Kamaliya, Budapeşte’de eşiyle buluştu. Ve oradan Londra’ya geçtiler.

Şimidi, Hampstead'deki evlerinin üst katında 16 Ukraynalı mülteci var. Zahoor, "Çoğu tanıdığımız insanlar. Arkadaşlar, akrabalar, aynı zamanda sponsor olduğumuz birkaç Ukraynalı kadın. Evde daha fazla yer yok. Gelene tüm odalarımızı verdik. İnsanlar kanepelerde bile uyuyorlar. Ben, Kamaliya ve çocuklar hep birlikte bir odada uyuyoruz.” Kamaliya ve Zahoor'un Londra'daki evi birçok lüks barındırıyor... Ancak çift artık bundan hoşlanmadığını anlatıyor

EVLERİNİ UKRAYNALI MÜLTECİLERLE DOLDURDULAR

Zahoor bir noktada 'Elimizden geleni yapmalıyız' diyor ve ona tüm bunların şampanya banyoları günlerinden çok farklı olduğu hatırlatılıyor:

“Herkes her zaman Kamaliya'nın müsrif, abartılı, gösterişli olduğunu düşündü. Ama zaman onun çok güçlü olduğunu ortaya çıkardı. Rusya 2014'te ülkemizin bir kısmını elinden aldığında değişti. Ondan önce sık sık Rusya'ya seyahat ediyor, Rusya'da televizyonda görünüyor, Rusya'da konserler veriyordu. Bu olduğunda, birçok sanatçı Ukrayna'dan taşındı. O ise Londra'daydı ama Ukrayna'ya geri döndü. İnsanların beslenmesine yardım etti. Kaldırımların onarılmasına yardım etti.”

Zahoor, eşini anlatmaya devam ediyor:

"Eline tuğlaları alıp Kiev'i onardı. Ondan sonra Rusya'ya gitmeyi bırakan tek kişi o oldu. Konser yok, performans yok, TV yok… Ve 24 Şubat'tan beri protesto amacıyla Rusça konuşmayı bıraktı. Şimdi sadece Ukraynaca konuşuyor.”

KENDİ ASKER ÇOCUĞU, EŞİ ÇELİK MİLYARDERİ

Nataliia Shmarenkova, Kamaliya olmadan çok önce Doğu Sibirya'nın bir bölgesinde asker bir ailede dünyaya geldi. Zahoor, Pakistan'ın genel denetçisinin oğlu olarak büyüdü ve Pakistan'ın Sovyetler Birliği ile bir çelik fabrikası inşa etmeye başladığı sıralarda mühendislik fakültesine başladıktan sonra oraya gitmek için bir burs kazandı.

19 yaşında Ukrayna'ya taşındı. Daha sonra kendi çelik işini kurduğunda işler oldukça iyi gitti. 2008 mali çöküşünden hemen önce şirketini 1 milyar dolara sattı. Portföyünü çeşitlendirerek ticari gayrimenkul gibi sektörlere yöneldi. Kyiv Post'u satın aldı ve Ukrayna'da bir medya figürü oldu (Zahoor, gazeteyi de 2018'de 3,5 milyon dolara sattı)

Hatta savaş başladıktan sonra kimileri ünlü iş insanının Ukrayna için sava uçakları satın alması gerektiğini söyledi.

Sonunda, diğer bağış toplama çalışmalarının yanı sıra, Zahoor Pakistan'daki üst düzey yetkililerle temasa geçti ve insani yardımla dolu dört C-130 uçağının gönderilmesine yardımcı oldu. Zelenski'nin bu desteğe desteğe minnettar olduğu söyleniyor. Kamaliya 2014'teki Kırım ilhakı ve Donbass savaşından beri Rusya'yla olan bağlarını koparmış

ZELENSKİ’YLE BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKMIŞLAR

Kamaliya gülerek Zelenski’yi tanıdığını hatta onunla birlikte sahneye çıktığını anlatıyor: “Bize saldıran insanlar için, onların karşısında gösteri yaptık.”

İkili 2000'lerin başında Zelenski’yle birlikte Kremlin için düzenlenen bir gösteride sahne almış; şarkıları Kamaliya söylemiş, izleyenleri güldürmek ise Zelenski’nin göreviymiş.

"Zelenski, Zahoor'u çok seviyor," diyor gururla. “Bizi ne zaman sahne arkasında görse, her zaman öper, Zahoor ile selfie çeker. Onun Başkan olacağını asla hayal etmedik!”

Kamaliya ve Zahoor, sahip oldukları her türlü etkiyi kullanarak ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Savaş, Zahoor'un işleri için kötü oldu. Plastik eşya üretimleri yüzde 40 kapasiteyle çalışıyor. Ticari gayrimenkul doluluk oranları yüzde 100'den yüzde 30'a düştü. Ticaret faaliyetleri durma noktasında. Kayıpları ayda kabaca 5 milyon dolar.”

SAVAŞ, İŞLERİNİ BOZDU

Rusya ile tüm ticareti durdurmuşlar. Ama meşguller. Almanya ve Polonya'da oradaki mülteciler için planlanan bağış toplama konserleri var ve Kamaliya Kiev'de bir çocuk kalp merkeziyle çalışıyor. Kamaliya, vakfı aracılığıyla her yıl yeni ekipman için para topluyor.

Kamaliya, halkının cesaretinin küçümsenmesine öfkeleniyor, Zelenski bir karış toprak verirse başkanlığını kaybedeceğini söylüyor.

Ukraynalıların son adama kadar savaşacaklarına ve çıplak elleriyle bile tankları durdurmaya devam edeceklerine yemin ediyor ve ekliyor:

“Hepimiz için savaşıyorlar.” Kamaliya Zahoor, Ukrayna'nın en önemli pop figürlerin biri

AĞLAYARAK ANLATTI

“Bu dünya... çiçeklerle dolu olmalı. Gülümseyerek. Birbirimize yakın olmalı ve birbirimize yardım etmeliyiz.” Gözleri doluyor… “İngiltere'ye teşekkür etmek istiyorum. Çok yakın bir ülkesiniz. İnsanlarımız çok... teşekkür ederim.” diyebiliyor.

Tüm korkuların arasında Buça'daki atlarını düşündüğünü söylüyor. “Rus askerleri Buça'yı işgal etti. Atlarım orada bir ahırdaydı. Atlarımı öldürdüler. Yakındaki ormanda başkalarını bulduk. Ama neden atlarımı öldürdüler?”

Artık ağlayarak konuşmaya başlıyor “Bizden nefret ettiğiniz için Ukrayna halkını öldürmenizi anlıyorum. Nedense bizden nefret ediyorsun. Ama hayvanlar sana ne yaptı? Kurşunlamış köpekler sokakta yatıyor. Kediler. Hayvanlar. Bunu anlayamıyorum.”

Annesi Ukrayna'da kalmış. Babası daha güvenli bir bölgeye taşınmayacak. Röportajı şu sözlerle bitiriyor:

“Ukrayna'da olmalıyım. [Orada] insanlarla konuşmak istiyorum. Ben… havayı solumak istiyorum. Şimdi havam kirli ama o yine de benim havam.”

*Haberde kullanılan fotoğraflar Scarlett Carlos Clarke tarafından The Telegraph gazetesi için çekilmiştir.