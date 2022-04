Ukrayna First Lady’sinden samimi açıklamalar: "İlk kez o an ağladım"

Haberin Devamı

“O an bir patlama olduğunu anlayamadım. Neler olduğunun farkında değildim. Kocam yatakta değildi.”

Bu sözler Ukrayna’nın 44 yaşındaki first Lady’si Olena Zelenska’nın Vogue dergisine verdiği röportajdan alıntı. Savaş başladığı günden beri göz önünde olmayan ancak yaptığı açıklamalarla her zaman gündemde kalan First Lady, bir kez daha samimi açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

2019 yılında, eşi cumhurbaşkanı seçildikten sonra Vogue dergisinin Ukrayna edisyonuna bir röportaj veren ve o dönem yaşadıklarını aktaran Olena Zelenska bu kez de savaş gündemiyle ünlü derginin kapağına taşındı.

Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska savaşın ilk günlerinden beri açıklamalarıyla gündemde

İLK GÜNÜ ANLATTI

24 Şubat’ta uyandığı savaş ortamını tarif ederek söze başlayan Zelenska, eşinin çoktan kalkıp takım elbisesini giymiş olduğunu anlatıyor. “Her zamanki gibi takım elbiseler içindeydi. Ama bu, onu uzun bir süreliğine takım elbiseyle gördüğüm son an oldu. Sonrasında hep üniformalar içindeydi.” Diyor First Lady…

Zelenski, eşine sadece “Başladı” diyebilmiş. Gerisi tam bir kaostu diyor Olena Zelenska. “Panik yoktu ancak karmaşa yaşanıyordu. Eşim bana gerekli olabilecek evrakları toparlayıp hazırlanmamı söyledi.”

9 yaşındaki Kyrylo ve 17 yaşındaki Oleksandra’nın annesi olan First Lady eşiyle birlikte çocuklarına durumu net olarak tarif ettiklerini söylüyor. Zelenska o anları “Çocuklar çok dürüst ve samimi varlıklar. Onlardan bir şey saklamak imkânsız. Bu yüzden en iyi yol dürüst olmak. Biz onlarla hep konuşuruz. İçe kapanmamak, canımızı yakan şeyleri konuşabilmek psikolojik olarak en doğru yöntem.” diyerek tarif ediyor.

AB'YE TEŞEKKÜR, NATO VE ABD'YE SİTEM

Zelenska geçtiğimiz günlerde Fransız Le Parisien gazetesi için bir makale kaleme almış ve Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilere ve ailelere yardım eden AB üyesi ülkelerin liderlerine teşekkür etmişti. “Ukraynalılar ve çocuklarımız size müteşekkir ve yaptığınız yardımlar hiçbir zaman unutulmayacak.”

Zelenska, çocuklarına savaşın gerçeklerini saklamadan anlattığını söyledi

AB'ye teşekkürlerini ileten First Lady, uçuşa yasak hava sahası kararına yanaşmayan ABD ve NATO'ya ise sitem dolu sözler sarf etti.

21. yüzyılda ve modern dünyada böyle bir şeyin olabileceği aklıma bile gelmezdi diyen Zelenska Çocuklarının "Babamızı ne zaman göreceğiz?" sorusuna iyimser cevaplar vermeye çalıştığını "Yakın zamanda." diyerek yanıtladığını söylüyor.

EŞİ İÇİN ENDİŞELENİYOR

“İlk günlerde onunla kalabileceğimizi umuyordum. Ama cumhurbaşkanlığı ofisi askeri bir tesis haline gelmişti ve çocuklarım ve benim orada kalmamız yasaktı. Bize güvenli bir yere taşınmamız söylendi. O zamandan beri eşim ile sadece telefonla iletişim kuruyoruz." diyen Olena Zelenska eşi için endişe duyduğunu samimiyetle itiraf ediyor.

İşgal altındaki Ukrayna’da yaşamanın ve saklanmanın nasıl olduğunu sorusuna Zelenska "Artık ben de diğer Ukraynalılar gibi yaşıyorum. Hepimizin en büyük arzusu barışı görmek. Ben de her anne ve eş gibi, sürekli olarak eşim için endişeleniyorum ve çocuklarımı güvende tutmak için her şeyi yapıyorum." diyerek cevap veriyor.

Peki bir First Lady olarak değil; bir Ukrayna vatandaşı olarak ne düşünüyor Olena Zelenska?

Olena Zelenska, bir Ukrayna vatandaşı olarak hissettiği her şeyi samimi ifadelerle anlattı

Sorunun cevabı bu satırlarda:

"Savaş, bizleri hemen birleştirdi. Bu da Rusya’nın en büyük hatasıydı: Hepimiz önce Ukraynalıyız, diğer her şey bundan sonra geliyor. Bizi bölmek, parçalamak, iç çatışmayı kışkırtmak istediler ama bunu Ukraynalılarla yapmak imkânsız. Birimiz işkence gördüğünde, tecavüze uğradığında ya da öldürüldüğünde, hepimizin işkence gördüğünü, tecavüze uğradığını ya da öldürüldüğünü hissederiz. Yurttaşlık bilincini hissetmek ve direnmek için propagandaya ihtiyacımız yok."

"HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM"

“Savaşın ilk haftasında akrabalarımın nerede olduğunu ve hayatta olup olmadıklarını öğrenmek için telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Onları bir daha görüp göremeyeceğimi bilmediğimi anladığımda ilk kez ağladım.” Diyen First Lady sözlerine şöyle devam ediyor:

"Ukraynalı kadın ve erkeklerin cesaretini ve özverilerini hiçbir savan unutmayacağım"

“Üzerlerine üniformalarını geçirip cepheye koşan tüm Ukraynalı erkekleri hatırlayacağım. Ukraynalı kadınların, kadın arkadaşlarımın cesaretini hiç unutmayacağım. Barış zamanlarında zarafetle davranan kadınların savaş söz konusu olunca nasıl birer cesaret abidesine dönüştüğünü görmek büyüleyiciydi. Onlar bana ilham oldu. Hepsiyle çok gurur duyuyorum. Umarım hepsini tekrar görmek mümkün olur.”