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Ukraynalı gazeteci gözyaşlarıyla sordu! Boris Johnson'ın zor anları

#Ukrayna#RUSYA#Boris Johnson
Ukraynalı gazeteci gözyaşlarıyla sordu Boris Johnsonın zor anları

Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta. Ukraynalı gazeteci Daria Kaleniuk ise sorduğu sorularla İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın basın toplantısında zor anlar yaşamasına sebep oldu.

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Dünyanın gözü günlerdir Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmalardayken siyasetçiler de art arda açıklamalar yapmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu liderlerin başında. Ancak Johnson kendisine soru soran bir gazeteci karşısında zor anlar yaşadı. Olay anı ise kameralara böyle yansıdı…

Ukraynalı gazeteci gözyaşlarıyla sordu Boris Johnsonın zor anları

“NATO’yu füzelerden uçaklar değil Ukraynalı çocuklar koruyor!” Bu çarpıcı sözler Polonya ve Romanya’ya giderek Ukrayna’dan kaçan mültecilerin durumunu ve genel itibarıyla çatışmaların gidişatını takip etmek için yollara düşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı adeta terletti.

Kiev’den kaçan Ukraynalı gazeteci Daria Kaleniuk Johnson’a soru sorarken ve ülkesinde yaşananları aktarırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Kaleniuk, İngiliz lidere “Lütfen hava sahalarını kapatın çünkü III. Dünya Savaşı çoktan başladı.” Diyerek serzenişte bulundu.

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Boris Johnson çatışmalar başladığından beri Putin’i barbarca davranmakla suçluyor ve ona karşı maksimum önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor.

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Johnson’a göre İngiltere 200 bin kadar Ukraynalı mülteciyi ülkeye kabul edecek. Dışişleri bakanı Liz Truss da yaptığı açıklamalarda Putin’i ‘eli kanlı katil’ olarak tanımlamıştı.

Ancak tüm bu açıklamalar çıplak gerçeklerin karşısında yetersiz kalıyor. Polonya ziyareti esnasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Johnson Ukraynalı gazeteci tarafından adeta köşeye sıkıştırıldı ve ne söyleyeceğini bilemedi.

Ukraynalı gazeteci gözyaşlarıyla sordu Boris Johnsonın zor anları

NATO’nun bir türlü adım atmaması yüzünden masum çocukların ve kadınların vurulduğunu söyleyen gazeteci Johnson’ı korkaklıkla suçladı.

“Kiev’e gelmiyorsunuz sayın Başbakan, çünkü korkuyorsunuz” diyen gazeteci, NATO savaşı önlemek istediğini söylüyor ama III. Dünya Savaşı çoktan başladı diyerek durumu özetledi.

Daria Kaleniuk’u sessizlik içinde dinlemek zorunda kalan Johnson ise elinden geleni yaptığını ancak Batı çabuk davranıyormuş gibi yapmayacağını söyledi.

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“Bizden Rus uçaklarını düşürmemiz, cephede Ruslar ile sıcak çatışmaya girmemiz bekleniyor olabilir ancak bunlar bizim yapabileceğimiz şeyler değil” diyen İngiliz lider daha önce de dünya korkunç bir katliamı izliyor açıklamasını yapmıştı.

Ukraynalı gazeteci gözyaşlarıyla sordu Boris Johnsonın zor anları

Daria Kaleniuk ise basın toplantısında bütün gerçekleri olduğu gibi hem Johnson’ın hem de dünyanın yüzüne çarptı. Kaleniuk, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna sınırından yeni geçtim. Ailem ve arkadaşlarım hala orada. Ukraynalı kadınlar ve çocuklar gökten yağan füzeler ve bombalar yüzünden korku içinde yaşıyorlar. Bizler altında yaşadığımız gökyüzün korumak için haklarımızı talep ediyoruz. Hava sahalarının tamamen kapanmasını istiyoruz. Zaten bunun alternatifi nedir ki? NATO bizi savunmaktan çekiniyor çünkü bir dünya savaşı başlamasından korkuyor. Ama savaş çoktan başladı ve çocuklar vuruluyor.

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Siz daha fazla yaptırım diyorsunuz sayın Başbakan ama Roman Abramovich Londra’da ve hiçbir yaptırıma uğramadı. Onun çocukları bombaların altında değil, onun çocukları Londra’da.

Putin’in çocukları Hollanda’da, Almanya’da, konaklarda yaşıyor. Bu insanlar nerede tutuklandı? Ben hiçbir yerde görmedim bunu. Ben sadece kendi ailemi, iş arkadaşlarımı görüyorum. Ve onların ne yaptığını ize söyleyebilirim: Onlar ağlıyor, biz ağlıyoruz. Ve nereye kaçacağımızı bilmiyoruz.”

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