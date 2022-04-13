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Ukrayna'dan Steinmeier'a ret! ' Kiev’de istenmiyorum'

#Frank Walter Steinmeier#Ukrayna#Kiev
Ukraynadan Steinmeiera ret Kiev’de istenmiyorum

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından reddedildiğini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Batılı ülkeler Ukrayna’ya olan desteği göstermek için ülkenin başkenti Kiev’i ziyaret etmeye devam ederken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Ukrayna’nın başkenti Kiev’e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

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'KABUL ETMELİYİM Kİ KİEV'DE İSTENMİYORUM'

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın Litvanya, Letonya ve Estonya Cumhurbaşkanlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev’e ortak bir ziyaret düzenlenmesini önerdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier açıklamasında "Bu ziyaret için hazırdım. Ama kabul etmeliyim ki, Kiev’de istenmiyordum” dedi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

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Ukrayna daha önce, Rusya ile olan bağlantıları ve eski dışişleri bakanı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerin geliştirilmesinde attığı adımlar nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i eleştirmişti. Steinmeier ise geçen hafta dışişleri bakanı olarak görev aldığı dönemde, Rusya'ya yönelik politikalarındaki hataları kabul ettiğini açıklamıştı.

Ukraynadan Steinmeiera ret Kiev’de istenmiyorum

ZELENSKİ: GELİRSE GÖRÜŞMEM

Ukrayna'nın cumhurbaşkanını reddetmesi Alman medyasında geniş yer aldı ve 'diplomatik kriz' yorumlarına neden oldu. Alman Bild gazetesi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Steinmeier'ın ziyaretini reddettiğini yazarken Zelenski'nin Steinmeier için 'Gelirse kendisi ile görüşmem' dediği iddia edildi.

POLONYA, TİTVANYA, LETONYA VE ESTONYA LİDERLERİ KİEV'E GİDİYOR

Öte yandan Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e doğru yola çıktı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın danışmanı Jakub Kumoch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkelerimiz Ukrayna'ya ve Başkan Zelenski'ye desteğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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İNGİLTERE BAŞBAKANI DA GİTMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da geçtiğimiz Cumartesi günü Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmüştü

ALMANYA TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ ANCAK...

Ukrayna işgali başladığından beri Almanya Başbakanı Olaf Scholz hükümetinin Rusya'ya karşı tutumunu ve savunma yaklaşımını değiştirdi. Almanya Ukrayna güçlerine askeri yardım göndermeyi ve kendi savunma harcamalarını artırmayı taahhüt etse de Ukrayna Scholz hükümetini teslimatlarında yavaş hareket ettiği için eleştiriyor.

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