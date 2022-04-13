Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Zelenski'den Putin'e flaş teklif!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş haftalardır devam ediyor.

Ülkenin doğusunda bulunan Donbas için son hazırlıklar yapılırken Kiev'den tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen bir teklif geldi.

Ukrayna istihbaratının, Ukraynalı muhalif politikacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın dostlarından Viktor Medvedçuk’u yakaladığını duyuran Ukrayna lideri Zelenski, Putin'e esir değişimi çağrısında bulundu.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), askeri üniforma giydirilmiş elleri kelepçeli Medvedçuk'un bir fotoğrafını paylaştı. Medvedçuk’un “dostum” olarak bahsettiği Rusya lideri Putin, aynı zamanda kızının da vaftiz babası. Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), askeri üniforma giydirilmiş elleri kelepçeli Medvedçuk'un bir fotoğrafını paylaştı. Medvedçuk’un “dostum” olarak bahsettiği Rusya lideri Putin, aynı zamanda kızının da vaftiz babası.

Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Rusya Federasyonu'na, şu anda Rus esaretinde olan erkeklerimiz ve kadınlarımız için 'adamınızı' takas etmeyi teklif ediyorum. Bütün bu vahşiler hakkındaki tüm gerçeği ortaya çıkaracağız. Ne kadar zaman ve çaba gerektirse de hepsini bulacağız. Medvedchuk size örnek olsun'

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BIDEN'A TEŞEKKÜR: GERÇEK BİR LİDERİN GERÇEK SÖZLERİ

Zelenski, Ukrayna işgalini tanımlamak için 'soykırım' kelimesini kullanan ABD Başkanı Biden'a teşekkür etti.

Biden'ın açıklamalarını 'Gerçek bir liderin gerçek sözleri' olarak tanımlayan Zelenski, 'Kötülüğe karşı durmak için önce onu doğru bir şekilde adlandırmak şart' dedi.

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KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Medvedçuk'la ilgili haberleri ve bilgileri kontrol ettiklerin belirtti.

Gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Peskov, "Ukrayna'dan çok fazla yanlış haber de geliyor. Her bilgi kontrol edilmeli" dedi.

EV HAPSİNDEN KAÇMIŞTI

Ukrayna’da hükümet karşıtı Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin lideri olan Medvedçuk, doğudaki Rus ayrılıkçısı Donetsk ve Lugansk yönetimlerine finansal destek sağladığı suçlamasıyla 2021 yılında ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Ülkenin en zengin insanlarından biri olan Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putine'e yakın bir isim olarak biliniyor. Ülkenin en zengin insanlarından biri olan Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putine'e yakın bir isim olarak biliniyor.

Ukrayna işgali başlamadan bir gün önce Zelenski’ye istifa çağrısında bulunan 67 yaşındaki muhalif lider, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası kaçmıştı.

PUTİN KIZININ VAFTİZ BABASI

Medvedçuk’un “dostum” olarak bahsettiği Rusya lideri Putin, aynı zamanda kızının da vaftiz babası.

Medvedçuk, kendisine yöneltilen suçlamaları ise reddediyor.