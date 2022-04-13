ABD, Ukrayna'ya 750 milyon dolarlık yeni bir silah yardımına hazırlanıyor

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ABD'de yayın yapan NBC televizyonu, silahların gönderilmesine bu hafta onay verileceğini duyurdu.

NBC'ye konuşan yetkililer, gönderilecek silahlar arasında "deniz İHA'ları" ya da "İHA gemileri" olarak da bilinen insansız su üstü araçları ile Mi-17 helikopterlerinin de olacağını söyledi.

Söz konusu silahların Ukrayna'ya gönderilmeleri için Kongre'nin onayı gerekmiyor. ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası savaşta Kiev yönetimine 1,7 milyar dolarlık silah yardımı yapmıştı.

Özellikle, gönderilen tanksavar ve uçaksavarların Kiev'in savunulmasında önemli rol oynadığı biliniyor. Ancak Ukrayna yönetimi ABD'den, ülkeye daha ağır silahlar göndermesini istiyordu.

Kiev yönetimi ağır silahları özellikle, Rusya'nın yeni bir askeri harekata başlamasının beklendiği ülkenin doğusunda kullanmak istiyor.