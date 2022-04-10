Johnson’dan Kiev’e sürpriz ziyaret

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Johnson, görüşmenin ardından düzenlenen basın açıklamasında Ukrayna’ya askeri ve mali yardımlarının süreceğini vurgularken, Zelenski de diğer ülkelere “İngiltere’yi takip etme” çağrısı yaptı.

FÜZE YARDIMI

Ukrayna halkının Rus işgaline karşı “aslan cesareti” gösterdiğini söyleyen Johnson, Rusya’nın ülkenin doğusundaki baskısını arttıracağını ve bu nedenle Ukrayna’ya destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı, “Rusya’ya yönelik yaptırımları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz” derken, liderlerin görüşmesinin ardından, İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yeni bir yardım açıklaması geldi. Açıklamada, İngiltere’nin Ukrayna’ya 120 zırhlı araç ve gemisavar füze sistemleri göndereceği belirtildi. İngiltere cuma günü de toplam 100 milyon Sterlinlik bir yardım paketi kapsamında Ukrayna’ya, Starstreak uçaksavar füzeleri, tanksavar füzeleri ve teçhizat göndereceklerini açıklamıştı.

‘ÖRNEK ALIN’

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Zelenski ise İngiltere’nin ülkelerinin savunma kapasitesini arttırmak için yaptıkları yardıma teşekkür etti. Diğer ülkelere de ekonomik yaptırımların yanı sıra askeri yardım çağrısı yapan Zelenski, “Batılı demokratik ülkeler İngiltere’yi örnek almalı” diye konuştu. Görüşmenin ardından Zelenski, Boris Johnson’ı Kiev sokaklarında dolaştırdı.