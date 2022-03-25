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Ukrayna'da Türk gemisine milis baskını

#Ukrayna#Türk Gemisi#Rahmi Yağcı
Ukraynada Türk gemisine milis baskını

Ukrayna’nın Odessa kentindeki Çornomorsk Limanı’nda mahsur kalan Türk bayraklı Rahmi Yağcı gemisi silahlı bir grup milis tarafından soyulmak istendi. Türk Başkonsolosluğu’nun devreye girmesiyle Ukrayna ordusu limana gelerek milisleri gemiden indirdi ancak askerlerin ayrılmasıyla milisler yeniden gemiye çıktı.

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Yağcı Denizcilik’e ait Rahmi Yağcı gemisi Ukrayna Odessa’nın Çornomorsk Limanı’ndan 5 bin 900 ton Ferro Siliko Manganez yükledi. Gemi 22 Şubat’ta hareket etmeye hazırlanırken Rusya Ordusu Ukrayna’ya girdi ve Ukraynalılar limandan tüm çıkışları durdurdu. Gemi de limanda mahsur kalmış oldu.

Ukraynada Türk gemisine milis baskını

‘YÜKÜNÜZÜ İNDİRİN’

Geminin personeli limana hiç inmeden ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılamaya başladı. Ancak önceki gün ellerinde tüfekler bulunan bir grup Ukraynalı milis gemiye çıktı. Mürettebata ambar kapaklarını zorla açtıran milisler, geminin yanına yanaştırdıkları vagonlara milyon dolarlık yükü boşalttırmak istedi. Gemi personeli milislere direndi ve durumu Türkiye’deki şirket yetkililerine bildirdi. Gemi kaptanı ayrıca çektiği bir videoyu sosyal medyada yayınlayarak yardım talebinde bulundu. Devreye Türkiye’nin Odessa Başkonsolosluğu girdi. Ukrayna Ordusu’ndan askerler limana gelerek milisleri gemiden indirdi. Ancak askerlerin ayrılmasından hemen sonra milisler yeniden gemiye çıkarak yükü istemeye başladı.

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Ukraynada Türk gemisine milis baskını

‘TEDİRGİN HALDEYİZ’

Yağcı Denizcilik’in yöneticilerinden Muammer Yağcı, Odessa’da yaşananları şöyle anlattı: “Biz olayı haber alır almaz Ukrayna Türk Konsolosluğu’na başvurduk. Oradaki avukatımız ile irtibata geçtik. Konsolosluk görevlileri hemen konuyla ilgilendi. Limanın bulunduğu bölge valisi ile irtibata geçildi. Resmi askerler geminin yanına geldi. Sorun çözüldü. Akşam saatlerinde milis grup gemiden uzaklaştı. Şu anda limandaki gemilerin çıkış izni yok. Limanda tüm Ukraynalı personele askeri kıyafetler ve silahlar dağıtılmış. Hâlâ tedirginlik var. Bu tür milis gruplar ara ara gelip personeli rahatsız ediyor. O bölgedeki avukatlarımız ve konsolosluk gelişmeleri yakından takip ediyor. Hepimiz tedirgin haldeyiz.”

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#Ukrayna#Türk Gemisi#Rahmi Yağcı

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