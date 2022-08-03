Ukrayna'da 'nükleer' alarm! Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan flaş uyarı

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri Pasifik'ten gelen haberlerde.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile bölgedeki tansiyon zirve yapmış durumda.

Çin askeri tatbikatlara hız verirken Ukrayna'dan gelen haber gözlerin bir kez daha Doğu Avrupa'ya çevrilmesine neden oldu.

İki ordunun ülkenin doğu bölgeleri için verdiği kanlı savaş son sürat devam ederken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Grossi Zaporizhia Nükleer Santrali'nin son durumunu 'tamamen kontrolden çıktığı' sözleri ile özetledi.

Rus birliklerinin Mart ayı başlarında ele geçirdiği nükleer tesisteki durumun her geçen gün daha da tehlikeli hale geldiğinin altını çizen Grossi şu ifadeleri kullandı;

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'Güvenliğin her ilkesi şu veya bu şekilde ihlal edilmiş durumda. Bunun devam etmesine izin veremeyiz çünkü bu son derece büyük bir tehlike.'

Rus güçleri bölgeyi ele geçirmeden önce tesisi vurmuş, çıkan yangın dünya genelinde büyük paniğe neden olmuştu.

Nükleer tesisin 'aktif savaşın sürdüğü bir bölgede' olduğunu da sözlerine ekleyen Grossi ekipman ve yedek parça tedarik zincirinin kesintiye uğradığını hatırlattı ve 'bu yüzden tesisin ihtiyacı olan her şeyi aldığından emin değiliz' dedi.

Uzmanlar uzun bir süredir tesiste yaşanabilecek bir kazanın Çernobil benzeri bir felaketin yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Rusların işgali altında bulunan tesiste askerlerin ölmesiyle birlikte büyük bir korku baş göstermişti.

İstasyonun bulunduğu Enerhodar belediye başkanı Dmytro Orlov, askerlerin ‘çok korktuklarını ve panik içinde koştuklarını’ ve bazılarının şu anda hastanede yoğun bakımda olduğunu söylemişti.

BU SANTRAL NEDEN ÖNEMLİ?

1984 ve 1995 yılları arasında inşa edilen Zaporizhzhia nükleer santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dokuzuncu en büyük nükleer santrali konumunda.

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Her biri 950 MW üreten altı reaktöre ve toplam 5 bin 700 MW çıkışa sahip olan tesis Ukrayna'nın enerjisinin 4'te 1'ini üretiyor.

Tesis, Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka rezervuarının kıyısında, Güneydoğu Ukrayna'da Enerhodar'da yer alıyor.

Nükleer santral Donbas bölgesinden yaklaşık 200 kilometre, Kiev'in 550 kilometre güney doğusunda yer alıyor.

Rusya’nın, füze sistemleri de dahil olmak üzere silahlarını bu tesiste depoladığı biliniyor.

ON BİNLERCE HAYATA MAL OLDU

26 Nisan 1986'da, o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne olmuştu.

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Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştı.

Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkilemiş, Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep olmuştu.