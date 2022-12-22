Ukrayna Savaşı'nda son durum: Rusya'nın askeri kaybı açıklandı!

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Çarşamba günü Rus komutanlara seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cepheye asker konuşlandırma konusunda büyük hatalar yapıldığını söyleyerek, 150 bin yedek askerin göreve hazır olacağını açıklamıştı.

Ukrayna cephesinde çok sayıda asker kaybedildiğine dair söylentiler sürerken Putin’in yeni birlikleri görevlendirmesi asker ihtiyacının boyutunu ortaya koymuştu.

KRİTİK SEVİYEDE KAYIP

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklama, Rusya’nın savaşta kaybetti asker sayısının 100 bini geçtiği açıkladı.

İddiaya göre Rus ordusundan 100 bin 400 kişi öldü. Yaklaşık 3.000 tank ve 6.000 zırhlı araç imha edildi.

"150 BİN ASKER YETERLİ"

Kısmi seferberliğin belirli sorunları ortaya çıkardığını belirten Rus lider, "Eğitilen 150 bin yedek asker durum için yeterli. Finansal konularda herhangi bir sıkıntımız yok. Silahlı kuvvetlere istedikleri kadar destek verilecek." ifadelerine yer verdi.

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"TÜM GÖREVLER YERİNE GETİRİLECEK"

Putin askeri yetkililere hitaben yaptığı konuşmasında hükümetin ordunun yanında olacağına dair önemli mesajlar verdi."NATO tüm potansiyeli Rusya'ya karşı kullanılıyor. Rusya askeri kapasitesini artırarak üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecek." açıklamasında bulunmuştu.

Diğer benzer açıklama da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’da gelmişti. Şoygu ülkesinin Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"unun 2023'te de devam edeceğini açıkladı.