Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle;



"Bugün Tobias Billström ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Kendisi ile yaklaşık 3 hafta önce Bükreş'te bir araya gelmişti. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Yeni İsveç- hükümetinin ülkemizle ilişkileri geliştirmesini görüyoruz ve taktirle karşılıyoruz.



Başbakan'ın geçtiğimiz ay ülkemizi ziyaret etmesi çok faydalı oldu. Teknik düzeydeki heyetlerimiz son aylarda bir araya geldiler. Siyasi istişareleri gerçekleştirdik. Ocak ayında İsveç ve Finlandiya Parlamento başkanlarını Türkiye'de ağırlamaktan mutlu olacağız. Ekonomik ilişkilerin gerçekleştirilmesi herkes için önemli. İsveç Milli Savunma Bakanı Ocak ayında ülkemizi ziyaret edecek.



Görüşmelerimizde bugün İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu önemli bir başlık oldu. İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik endişelerini anlıyoruz. NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğimizi herkes biliyor. Sonuçta İsveç ve Finlandiya başvuru yapınca biz bazı endişelerimizi dile getirdik. Madrid'de 3'lü bir ahitname imzalandı. İsveç ve Finlandiya'nın talebi üzerine ortak mekanizma kurduk. Türkiye'nin beklentileri açık bir şekilde bu belgede yer aldı.



LİSTEMİZ BELLİ



Bu ahitnamenin ne derece uygulandığını değerlendirme imkanı bulduk.O günden bu yana her iki ülke de bazı ilerlemelerde bulundu. Biz atılan adımlardan memnuniyet duyuyoruz. İsveç'in yaptığı adımları not ediyoruz. Yeni yılda yürürlüğe girecek değişiklikler var.



Mevkidaşımın terör örgütü PYD-YPG ile aralarına mesafe koya açıklamaları önemli. Zaten PKK'lı bir şahsı ülkemize iade ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir adım yok.



Bu kişinin iade edilmesi bizi memnun etti ancak bizim listemiz belli. Bu hafta FETÖ mensubunun iadesi talebi reddedildi ki bu çok olumsuz bir gelişme. 3'lü ahitnameye karşın İsveç FETÖ mensupları için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.



Terörlü mücadelede idari tedbirler her zaman alınabilir. PKK ve destekçilerinin eylemlerine hız verdiğini görüyoruz. Biz bunu Avrupa'da da görüyoruz. PKK sempatizanları İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor.



SOMUT ADIM BEKLİYORUZ



Biz sizin güvenlik endişelerinizi anlıyoruz. Biz sizden terörle mücadelede destek istiyoruz. terörle mücadelede de çifte standarda düşmeden hep birlikte işbirliği yapmalıyız. Bunları sözlerinizde duyuyoruz ancak somut adımlar bekliyoruz.



Atılması gereken önemli adımlar var. terörle mücadelede alınan adımların etkili olması gerekiyor. "



BİLLSTRÖM: İSVEÇ SÖZLERİNİ TUTAR

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise şunları söyledi;

"İsveç bir ahitname imzaladı ve bazı adımlar atılması gerekiyor. Size vereceğim mesaj çok net: İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi çok ciddi olarak ele alıyoruz. Her paragraf için adımlarımız atmaya başladık. Terörle bağlantılı kişiler için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz bu yöndeki temaslarını artırdılar. İsveç ve Finlandiya'nın katılımın güvenlik ağını genişleteceğine inanıyoruz. Ankara'ya çok yakın bir gelecekte gelmeyi ümit ediyorum."



BÜLENT KENEŞ SORUSU



Billström FETÖ firarisi Keneş'in neden iade edilmediğine dair soruya, "Ülkemizde bağımsız bir yargı var. PKK İsveç'e büyük bir tehdit olmasa da Türkiye için büyük bir tehdit ve biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Bireysel olarak değil genel olarak yapılanlara bakılması gerek. Anayasa'da değişiklikler olacak. Biz terör propagandası yapmayı suç haline getireceğiz. Bir diğer yasa ile terör destekleri de suç sayılacak. " şeklinde cevap verdi.

PKK VE FETÖ'NÜN SİZLER İÇİN DE TEHDİT OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ

Bakan Çavuşoğlu'da ahitnamenin şartlarının yerine getirilmesi konusunda yeni hükümetin çok daha kararlı olduğunu vurgulayarak, "İsveç tarafından daha fazla adım atıldı bunları yok saymıyoruz ancak henüz istediğimiz adımlar atılmadı. PKK bugün bize daha çok tehdit oluşturuyor ancak bunların sizin için de tehdit olduğunu göreceksiniz. FETÖ'nün de sadece bizim için değil bulunduğu her ülke için bir tehdit olduğunu da hatırlatmak isterim. Atılan adımların henüz yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Atılması gereken adımlar belli, bunları karşılıklı konuşuyoruz. Teröristlerin iadesi, terör propagandaları konusundaki faaliyetlerinin kesin bir şekilde engellenmesi gerekiyor .Bizim kötü bir niyetimiz yok. İsveç ile düşman değiliz. Finlandiya'da öyle. Kendimize yakın hissettiğimiz ülkeler. Keneş'in iadesinin engellenmesi bu atmosferi ciddi şekilde yaraladı.

İSVEÇ YÜKSEK MAHKEMESİ, KENEŞ’İN İADESİNİ REDDETMİŞTİ

İsveç Yüksek Mahkemesi 19 Aralık’ta FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi ve Today's Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni 55 yaşındaki Bülent Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüyle bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye iadesini reddetmişti.