Ukrayna savaşında son durum: Lavrov 'vururuz' demişti... Ve Rusya dediğini yaptı!

Binlerce hayata mal olan Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Batı bir yandan Rusya'ya yaptırım uygularken bir yandan da Kiev'e silah yardımında bulunuyor.

Silah yardımında Aslan payı ABD'nin. Washington yönetimi savaşın başından bu yana ülkeye milyarlarca dolarlık silah gönderdi.

Pek çok Ukrayna saldırısının bu silahlar ile gerçekleştiriliyor. Rusya ise yardımların önüne geçmek adına Batı'yı her fırsatta uyarıyor.

Son uyarı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gelmişti. Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı yaparak Rusya ile 'vekalet savaşına' girdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın bu silahları hedef alacağını belirtmişti.

Rus bakan 'Bu silahlar, Rusya'nın özel görev kapsamında hareket eden ordusu için meşru bir hedef olacak' ifadesi ile adeta gözdağı vermişti.

Bu uyarılara rağmen ABD geçtiğimiz günlerde 3 milyar dolarlık yeni bir silah yardımı açıklarken Rusya'dan yanıt geldi.

Donetsk bölgesindeki Ukrayna askerleri çoklu roketatar sistemini savaşa hazır hale getiriyor... (Fotoğraf: AFP)

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı ABD yapımı HIMARS'ların hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde ABD yapımı HIMARS roket sistemleri ve M777 Obüs mermileri içeren büyük bir mühimmat deposunu imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rus yetkililer ayrıca Donetsk bölgesinde bir MiG-29 uçağını düşürdüğünü ve Donetsk, Mykolaiv ve Herson bölgelerindeki altı füze ve topçu silah deposunun imha edildiğini duyurdu.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın yıllarca sürebileceğini söyledi.

Almanya’da yayımlanan haftalık Bild Am Sonntag gazetesine konuşan Baerbock, 24 Şubat sabahı saat 04.30’a telefonunun çaldığını ve bu telefonla Rusya’nın Ukrayna’da savaş başlattığını öğrendiğini, hemen Federal Dışişleri Bakanlığı’na gittiğini söyledi.

Baerbock, 'Savaşın sonu görünmüyor değil mi?' sorusuna şöyle cevap verdi:

'Maalesef şu anda hayır. Hepimiz bu savaşın yıllarca sürmesine hazırlıklı olmalıyız. Ne yazık ki, Rus hükümeti Ukrayna’yı ve insanlarını boyun eğmeye zorlama fikrinden vazgeçmedi. Çekilen tüm acılara rağmen şurası bir gerçek ki, Rusya Devlet Başkanı’nın Ukrayna’yı kısa bir süre içinde ele geçirme çılgınlığı boşa çıktı. Ukraynalıların cesareti ve uluslararası silah yardımı sayesinde Rus askerlerinin zafer hayalleri boşa çıktı. Onların bu hayalinin gerçek olmaması için biz elden gelen her şeyi yapacağız.'

Gönüllü askerler başkent Kiev'in yakınlarında bir bölgede eğitim görüyor... (Fotoğraf: AP)

Ateşkesin nasıl sağlanacağıyla ilgili bir soru üzerine Baerbock, 'Çok basit. Putin’in suçsuz, günahsız insanları bombalamaya son verip tanklarını geri çekmesiyle. Bu emri Putin her zaman verebilir. Ukrayna’ya saldırıyor. Bunu her an durdurabilir. İnsanların acı çekmesine son verebilir' ifadelerini kullandı.

‘SİLAH YARDIMI SÜRECEK’

Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya’nın 2014 yılında uluslararası hukuka aykırı bir biçimde ilhak ettiği Kırım’ın da hâlâ Ukrayna’ya ait olduğunu söyledi.

'Bu Putin’in mi, Rusya’nın mı savaşı!' sorusuna da 'Demokratik yönetemediği için bu Putin’in savaşıdır. Zaten demokratik bir ülkede kendi halkına da zarar verdiği için, böyle bir savaşa karşı çoktan ayaklanmalar olmuştu. Ama Rusya’da kim karşı çıkarsa, tepki gösterirse, yıllardır tutuklanıp içeri atılmaktadır' yanıtını verdi.

Almanya’nın baştan beri Ukrayna’nın yanında yer aldığını vurgulayan Baerbock, imkânları ölçüsünde diğer müttefiklerle birlikte silah yardımını sürdüreceklerini söyledi.