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Savaşta taraf değiştirmişti... Askyar Laishev bombalı suikastta can verdi!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Savaşta taraf değiştirmişti... Askyar Laishev bombalı suikastta can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 09:46

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkenin doğusu için çatışmalar devam ederken savaşta taraf değiştiren Askyar Laishev, bombalı suikastın hedefi oldu. Sızan video suikast anını gözler önüne serdi. İşte o görüntüler...

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Ukrayna Savaşı 6'ncı ayını geride bıraktı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş can almaya devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

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BOMBALI SUİKASTİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Savaş Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken Luhansk'tan gelen görüntü kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

11 Ağustos'ta düzenlenen Askyar Laishev suikastının görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde Laishev'i taşıyan aracın hareket halindeyken bomba düzeneği ile patlatıldığı görülüyor.

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Savaşta taraf değiştirmişti... Askyar Laishev bombalı suikastta can verdi

PATLATILAN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Laishev patlayan araçtan sağ kurtulmasına rağmen günler sonra hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ukrayna'nın iç güvenlik servisi (SBU) için çalışan Laishev 2014 yılında Moskova destekli Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne istihbarat başkanı olarak taraf değiştirmişti.

UKRAYNA KAYIPLARINI İLK DEFA AÇIKLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile savaşta ölen asker sayısını dünyaya duyurdu.

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Zaluzhny Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana yaklaşık 9 bin Ukraynalı askerin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna daha önce askeri kayıpların OHAL sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını duyurmuştu.

RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Savaşta taraf değiştirmişti... Askyar Laishev bombalı suikastta can verdi

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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