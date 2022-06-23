Ukrayna savaşında flaş gelişme... Rusya dünyaya duyurdu: Çember kapandı!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

İki ordu da bölgenin kontrolü için tüm gücünü seferber etmiş durumda. Kanlı çatışmalara sahne olan bölgede flaş bir gelişme yaşandı.

Gözden Kaçmasın Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen ilk açıklama Haberi görüntüle

Rus devlet haber ajansı TASS'a göre, Rus kuvvetleri Ukrayna birliklerini Lysychansk'ın güneyinde kuşattı.

Luhansk Halk Cumhuriyeti (LPR), yaklaşık 1300 Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerin, Lysychansk'ın güneyinde bulunan Hirske ve Zolote bölgesinde Rus kuvvetleri tarafından çembere alındığını açıkladı.

TASS ayrıca LPR'den bir kaynaktan alıntı yaparak güçlerinin Lysychansk'ın yaklaşık 12 kilometre güneybatısındaki Volcheyarovka köyünü ele geçirdiğini söyledi.

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Ukrayna cephesinden henüz çembere alındığı iddia edilen askerler ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Çernigiv'in dışındaki Novoselivka köyünde vurulan bir tank (Fotoğraf: AFP)

ZELESNKİ'DEN BATI'YA YENİ ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ağır silah talebini yineledi.

Zelenski, Batı'ya savaş alanında Rusya'ya eşdeğer ağır silah sevkiyatını hızlandırmaya çağırırdı.

'Donbas'ta büyük hava ve topçu saldırıları var' var diyen Zelesnki, sözlerine şöyle devam etti;

'Donbas'ı adım adım yok etmek istiyorlar. Lysychansk, Sloviansk, Kramatorsk... Bu şehirlerden herhangi birini Mariupol'a dönüştürmeyi hedefliyorlar.'

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

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Lysychansk kasabası dışındaki petrol rafinerisi Rus saldırısı sonrası alevlere teslim oldu (Fotoğraf: AFP)

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.