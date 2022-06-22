Kremlin'den flaş sözler... Peskov, Putin'in sağlık durumunu açıkladı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Zira Rusya, savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i hedef almış ancak haftalarca süren mücadelenin ardından bölgedeki askerlerini geri çekerek Donbas'a yoğunlaşma kararı almıştı.

En az savaş kadar konuşulan bir konu daha var; Putin'in sağlık durumu.

Rusya'yı yirmi yıldan fazla bir süredir domine eden Putin, Ekim ayında 70 yaşına giriyor.

PUTİN'İN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Rus liderin kansere yakalandığı ve sağlık durumunun kötüleştiği iddiası aylardır gündemdeki yerini korurken Kremlin Sözcüsü Peskov'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Peskov, Putin için 'zinde savaşmakta ve hatta spor yapmakta ısrar ediyor' dedi.

'Aslında dün öğleden sonra hokey oynadı' diyen Peskov, Rus liderin Cuma günü 3 saate yakın konuştuğunun altını çizdi.

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'AKILLI BİR İNSAN HASTALIK BELİRTİSİ GÖREMEZ'

Daha önce benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gelmişti.

Putin'in düzenli olarak halkın önüne çıktığını kaydeden Lavrov, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Akıllı insanların bu kişide bir tür hastalık veya rahatsızlık belirtileri görebileceğini sanmıyorum.'

Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda. Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda.

RUS AJAN PUTİN'İN KALAN ÖMRÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı.

İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

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'GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR'

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.

Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'

Özellikle son aylarda sağlık durumu ile ilgili pek çok spekülasyon ile gündeme gelen 69 yaşındaki Rus liderin yüzüne sık sık botoks uygulattığı öne sürülüyor. Özellikle son aylarda sağlık durumu ile ilgili pek çok spekülasyon ile gündeme gelen 69 yaşındaki Rus liderin yüzüne sık sık botoks uygulattığı öne sürülüyor.

İŞTE PUTİN YANINDAN BİR AN AYIRMADIĞI DOKTOR

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Daha önce Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgelerde Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ettiği iddiası yer almıştı.

Aynı belgelerde 'Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor' ifadesi yer almıştı.

Rusya’da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgeler ile ilgili ise Kremlin'den yalanlama gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, belgeleri 'hayal ürünü' olarak tanımlayarak burada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizmişti.

PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?

İngiliz basınına göre, Putin'in hayatını kaybetmesi durumunda onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin.

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Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor.

2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev de adı sıkça anılan isimlerden biri