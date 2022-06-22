Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Son günlerde bölgede inisiyatifin Rus ordusuna geçtiği konuşulurken Rusya'dan gelen haber kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz saatlerde Rusya'nın Novoshakhtinsk kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıkmıştı.

Konu ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi Vali Vasily Golubev, yangının bir İHA saldırısı sonrası çıktığı ihtimalinin üzerinde durduklarını açıkladı.

Golubev, sahada İHA parçalarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

ABD KAMİKAZE DRONE GÖNDERMİŞTİ

ABD, geçtiğimiz dönemde 800 milyon dolarlık yeni askeri destek paketinin parçası olarak Ukrayna'ya 'kamikaze' insansız hava araçları vereceğini duyurmuştu.

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Vali tarafından yapılan açıklama sonrası saldırıda bu aracın kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna aylardır süren savaşta 20 binin üzerinde Rus askerinin hayatta kaldığını iddia ediyor.

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.