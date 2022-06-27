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Ukrayna savaşında bir ilk... Rus üssüne füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Ukrayna savaşında bir ilk... Rus üssüne füze saldırısı Ölü ve yaralılar var

Aylardır süren Ukrayna savaşında bir ilk yaşandı. ABD'nin gönderdiği HIMARS füzelerini kullanan Ukrayna, Rus üssünü vurduğunu ve 40 askerin saldırıda öldüğünü duyurdu. Rusya'dan konu ile ilgili ilk açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Başkent Kiev'i düşürememesi üzerine hedefini Donbas olarak belirleyen Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor.

Ukrayna geri çekilmenin taktiksel olduğunu iddia etse de savaşta rüzgarın yavaş yavaş Moskova'dan yana döndüğü daha yüksek sesle dile getiriliyor.

Rus birliklerinin ilerleyişi sürerken Ukrayna cephesinden flaş bir iddia geldi.

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ABD'nin gönderdiği HIMARS füzelerini kullanan Ukrayna, Rus üssünü vurduğunu açıkladı.

SAVAŞTA İLK DEFA KULLANILDI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu silah savaşta ilk defa bu denli büyük bir operasyonda kullanıldı.

Donbas'taki İzyum kenti yakınlarındaki bir üssü vurduğunu açıklayan Ukrayna bu saldırıda 40 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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RUSYA'DAN JET HIZINDA AÇIKLAMA

Ukrayna'nın bu duyurusundan kısa bir süre sonra Rusya'dan konu ile ilgili bir açıklama geldi.

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Moskova, füze saldırısını doğruladı ancak saldırının sivil hastaneyi vurduğunu iddia etti.

Rusya'dan yapılan açıklamada hayatını kaybeden Rus askerlerine dair bir bilgi ise yer almadı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu saldırının görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde 'Z' sembolü taşıyan hasar görmüş araçların olduğu görüldü.

Görüntülerde çevredeki binaların da patlamanın etkisi ile hasar gördüğü anlar yer aldı.

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RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna aylardır süren savaşta 25 bine yakın Rus askerinin hayatta kaldığını iddia ediyor.

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

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