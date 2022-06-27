Son dakika: G7'den flaş Rusya kararı... Açıklama Beyaz Saray'dan geldi

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Ukrayna savaşı ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Rus ilerleyişi sürerken Ukrayna birlikleri pek çok stratejik noktayı geride bırakarak çekilmek zorunda kalmış durumda.

Böylesine kritik bir dönemde G7 ülkelerinin liderleri Almanya'da bir araya geldi. Dün başlayan zirveden Rusya'ya yönelik bir yaptırım kararı daha geldi.

ABD, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni G7 yaptırımlarını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'G7 liderleri, Rusya'nın Rus silah endüstrisini destekleyebilecek Batı teknolojisine erişimini daha da kısıtlamak için hedeflenen yaptırımları genişletecek' ifadesine yer verildi.

Açıklamada bu adım ile Rusya'nın kaybettiği askeri teçhizatın yerine konulmasının engelleneceğinin altı çizildi.

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RUS MALLARINDAN ALINAN VERGİ UKRAYNA'YA

Aynı açıklamada Rus mallarından alınacak gümrük vergilerinin Ukrayna'ya yardım olarak kullanılması konusunda anlaşıldığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin liderleri, gelişmekte olan ülkelerde altyapının finansmanı için 600 milyar dolar fon sağlama kararı aldı.

G7'nin planı, "Çin'in İpek Yolu" olarak nitelendirilen "Kuşak ve Yol" Projesi'ne alternatif bir girişim. Çin'in trilyonlarca dolarlık altyapı inisiyatifi, ülkeleri çok fazla borçlandırdığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

İLK YAPTIRIMI BIDEN AÇIKLAMIŞTI

Kritik toplantı öncesi ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş bir açıklama gelmişti.

ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada savaş nedeniyle Rusya'dan altın ithalatının yasaklanacağını duyurmuştu.

Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü konumunda. Rusya, 2021 yılında yaklaşık 331 bin ton ile Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu.

Savaş nedeniyle pek çok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygularken Moskova'dan buna karşı hamleler gelmişti.

Moskova, 'dost olmayan ülkeler' listesi hazırlamış ve bu listede yer alan ülkelere yaptırım kararı almıştı.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.