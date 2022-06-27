Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: G7'den flaş Rusya kararı... Açıklama Beyaz Saray'dan geldi

#G7 Zirvesi#Rusya#Dünya
Son dakika: G7den flaş Rusya kararı... Açıklama Beyaz Saraydan geldi

Dünyanın gözü kulağı G7 zirvesinde. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 'silah desteği ve Rusya'ya daha fazla yaptırım' çağrısı kısmen de olsa sonuç verdi. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen tarihi zirveden Rusya'ya bir yaptırım kararı daha geldi. Yaptırım kararını Beyaz Saray dünyaya duyurdu.

Haberin Devamı

Ukrayna savaşı ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Rus ilerleyişi sürerken Ukrayna birlikleri pek çok stratejik noktayı geride bırakarak çekilmek zorunda kalmış durumda.

Böylesine kritik bir dönemde G7 ülkelerinin liderleri Almanya'da bir araya geldi. Dün başlayan zirveden Rusya'ya yönelik bir yaptırım kararı daha geldi.

Gözden Kaçmasın

Ukraynadan flaş iddia... Putinin kalan ömrünü açıkladılarUkrayna'dan flaş iddia... Putin'in kalan ömrünü açıkladılarHaberi görüntüle

ABD, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni G7 yaptırımlarını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'G7 liderleri, Rusya'nın Rus silah endüstrisini destekleyebilecek Batı teknolojisine erişimini daha da kısıtlamak için hedeflenen yaptırımları genişletecek' ifadesine yer verildi.

Açıklamada bu adım ile Rusya'nın kaybettiği askeri teçhizatın yerine konulmasının engelleneceğinin altı çizildi.

Son dakika: G7den flaş Rusya kararı... Açıklama Beyaz Saraydan geldi

Haberin Devamı

RUS MALLARINDAN ALINAN VERGİ UKRAYNA'YA

Aynı açıklamada Rus mallarından alınacak gümrük vergilerinin Ukrayna'ya yardım olarak kullanılması konusunda anlaşıldığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin liderleri, gelişmekte olan ülkelerde altyapının finansmanı için 600 milyar dolar fon sağlama kararı aldı.

G7'nin planı, "Çin'in İpek Yolu" olarak nitelendirilen "Kuşak ve Yol" Projesi'ne alternatif bir girişim. Çin'in trilyonlarca dolarlık altyapı inisiyatifi, ülkeleri çok fazla borçlandırdığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

İLK YAPTIRIMI BIDEN AÇIKLAMIŞTI

Kritik toplantı öncesi ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş bir açıklama gelmişti.

ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada savaş nedeniyle Rusya'dan altın ithalatının yasaklanacağını duyurmuştu.

Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü konumunda. Rusya, 2021 yılında yaklaşık 331 bin ton ile Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu.

Savaş nedeniyle pek çok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygularken Moskova'dan buna karşı hamleler gelmişti.

Moskova, 'dost olmayan ülkeler' listesi hazırlamış ve bu listede yer alan ülkelere yaptırım kararı almıştı.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Gözden Kaçmasın

G7 zirvesine damgasını vurdu... Putin ile resmen dalga geçtilerG7 zirvesine damgasını vurdu... Putin ile resmen dalga geçtiler!Haberi görüntüle

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#G7 Zirvesi#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota
1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota
1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık