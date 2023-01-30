Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz! İsrail'den itiraf... Arkasından Mossad çıktı!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ancak Ukrayna'dan yüzlerce kilometre ötede yeni bir krizin fitili ateşlendi.

İran’ın İsfahan kentindeki bir mühimmat üretim tesisine silahlı drone'larla saldırı düzenlendi.

Olay, Tahran yönetiminin bir yanda Batı’nın itirazlarına rağmen nükleer programını ilerlettiği, öte tarafta Rusya’ya Ukrayna’da kullanması için kamikaze drone'lar sağladığı bir ortamda yaşandı.

2 DRONE DÜŞÜRÜLDÜ, 3'ÜNCÜSÜ VURDU

Saldırıya uğrayan tesisin Savunma Bakanlığı’na ait olduğunu açıklayan Tahran, bomba taşıyan drone'lardan ikisinin hava savunma sistemlerince önlendiğini, üçüncüsünün hedefini bulduğunu bildirdi.

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Açıklamada, patlamayla 'hafif' hasar oluştuğu, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Saldırıda hangi örgütün veya ülkenin parmağı olduğu tartışılırken İsrail basınından itiraf gibi bir haber geldi.

Ülkenin önce gelen gazetelerinden The Times of Israel, 'Mossad, İsrail'in kendi çıkarları için İran savunma tesisini vurdu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

New York Times'ın üst düzey ABD istihbarat yetkililerine atıfta bulunan haberine dayandırılan bilgilere göre, söz konusu saldırıyı İsrail'in gizli servisi Mossad organize etti.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;

'Raporda, İsfahan'ın Tahran'ın füze endüstrisi için bir merkez olduğu ve İsrail'i vurabilecek bir menzile sahip olan Shahab orta menzilli füzesinin toplandığı yer olduğu belirtildi.'

Kürt asıllı Mahsa Amini’nin polis gözetiminde ölmesi sonucu aylardır protestoların sürdüğü İran’da geçen hafta da Azerbaycan Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı Bakü-Tahran hattını germişti.

Öte yandan dün yerel saatle 23.30 sıralarında meydana gelen dron saldrısından hemen önce, yaklaşık 950 km kuzeydeki Azerşehr’deki bir petrol rafinerisinde yangın çıktı.

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Uzun uğraşlar sonucu alevlerin söndürüldüğü, motor yağı üretildiği belirtilen tesis, 28 bin kişinin çalıştığı büyük bir sanayi sitesi içinde yer alıyordu. Drone saldırısı ile bu yangın arasında bir bağlantı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.