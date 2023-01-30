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ABD bu skandalla çalkalanıyor... Biden için sonun başlangıcı!

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#Joe Biden#ABD#Dünya
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Biden için sonun başlangıcı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 10:47

ABD Başkanı Biden'ın başı ofisinden çıkan gizli belgeler ile dertte. Kısa sürede ülkede adeta deprem etkisi yaratan skandalda sular durulmazken Biden için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem Başkan Joe Biden.

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden'ın başı haftalardır gizli belgeler ile dertte.

Eleştirilerin hedefindeki isim olan Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi gizli belgenin daha bulunmasının yankıları sürerken ABD'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

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90’lı yılların en büyük skandalı olarak görülen 'Monica Lewinsky skandalı'nın mimarı Bill Cilinton'ın eski danışması gözlü belge skandalının Biden için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.

Dick Morris, 'Bu, Biden için her şeyin sonu olacak' dedi ve belgeler arasında Biden'ın oğlunun rüşvet skandalını gözler önüne seren kanıtlar olabileceğinin altını çizdi.

ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

NBC tarafından yapılan ankette ise Amerikalıların yüzde 67'sinin hem Biden hem de Trump'ın gizli dosyaları evlerinde saklamasını 'endişe verici' buldu.

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Başka bir deyişle her 3 ABD'liden 2'si mevcut başlkanın imza attığı skandalı onaylamadı.

Biden’ın kendi ekibi tarafından yapılan aramada, kütüphanede bulunduğu söylenen 6 sayfalık evrak derhal ulusal arşivlere iade edildi. Bu üçüncü keşifteki evraklar da Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden kalma.

BEYAZ SARAY'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söylemişti.

Başkanın özel danışmanı Richard Sauber ise belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizmişti.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Biden, geçtiğimiz dönemde konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı.

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Şimdi ABD bunun bir sorumsuzluk mu yoksa unutkanlık nedeniyle mi yaşandığını tartışıyor.

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu olmuştu.

Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

 

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#Joe Biden#ABD#Dünya

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