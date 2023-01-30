Dünya aylar sonra gelen itiraf ile çalkalanıyor: Putin beni füze saldırısıyla tehdit etti

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Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan gelen tank yardımı kararı ile elini güçlendiren Ukrayna direnişini sürdürürken İngiltere'den gelen haber dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson Putin ile ilgili aylar sonra itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi.

Putin'in dünya liderleriyle etkileşimlerini inceleyen bir BBC belgeselinde konuşan Johnson şu ifadeleri kullandı;

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'Bir noktada beni tehdit etti ve neşeli bir biçimde 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bir füzeyle bu sadece bir dakika sürer' dedi.'

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Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde daha sert Batı yaptırımları olacağı ve Ukrayna üye olmaya yakın olmasa bile NATO'ya desteğin artacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Eski başbakan söz konusu görüşmede Rus liderin kendisine 'Boris, sen Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılmayacağını söylüyorsun... Yakın zamanda ne var? Bunu gayet iyi biliyorsunuz' dediğini belirtti.

Dokuz gün sonra, 11 Şubat'ta Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmek için Moskova'ya uçtu.

BBC belgeseli, Wallace'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence alarak ayrıldığını, ancak her iki tarafın da bunun bir yalan olduğunu bildiğini anlatıyor.

Wallace bunu 'zorbalık veya güç gösterisi' olarak tanımladı ve şu anlama geldiğini ifade etti:

'Sana yalan söyleyeceğim, yalan söylediğimi biliyorsun ve yalan söylediğimi bildiğini biliyorum ve sana yine de yalan söyleyeceğim.'

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Wallace, 'Ben güçlüyüm demekle ilgili olduğunu düşünüyorum' dedi.

Wallace bu yalanın Rusya'nın Ukrayna’yı işgal edeceğine olan inancını doğruladığını söyledi.

Toplantıdan ayrılırken, Rusya'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un kendisine 'bir daha asla küçük düşürülmeyeceğiz' dediğini de kaydetti.