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Ukrayna o toprakları elinde tutabilecek mi

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#Rusya#Ukrayna#Savaş
Ukrayna o toprakları elinde tutabilecek mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 07:00

Ukrayna lideri eylül ayından bu yana 6 bin kilometrekare alanı Ruslardan geri aldıklarını açıkladı. Şimdi güneyde de bir saldırı beklenirken uzmanlar, Ukrayna askerinin ilerledikçe yeni bölgeleri elinde tutmakta zorlanacağı görüşünde.

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Son bir haftadır doğu illerinde hızla ilerleyen Ukrayna ordusu, güneye doğru hareketlendi. Harkov ve İzum gibi iki kritik ili ele geçiren Ukrayna bir yanda doğudaki karşı operasyonuna devam ederken, öte yandan güneye doğru Ukrayna içlerinden yeni bir birlik kaydırılmaya başlandı. Gözlemciler, Zaporojye yönüne çok sayıda tank konuşlandırıldığını, ilerleyen günlerde çatışmaların Donetsk’ten güney illere kaymasının beklendiğini aktardı.

6 BİN KM2 ALAN ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki gece yaptığı açıklamada eylül ayı başından bu yana ülkenin doğu ve güneyinde 6 bin km2’den fazla alanın Rusya’dan geri alındığını belirterek ilerlemenin süreceğini söyledi. Öte yandan askeri uzmanlar, Ukrayna ordusunun alan kazandıkça buraları elde tutmak ve cephe hattına lojistik destek sağlamakta giderek zorlanacağı görüşünde. Haber ajansı AFP ve New York Times gazetesine konuşan uzmanlar, yerel lojistik merkezlerden uzaklaştıkça Ukraynalıların, tıpkı Ruslar gibi zorlanmaya başlayacaklarını belirtiyor. Diğer taraftan yavaşlama seçeneği ise kış ayları yaklaşırken bir fırsatın elden kaçması ve iki tarafın aylarca hareketsiz beklemek zorunda kalması anlamına gelebilir.

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RUSYA’DAN BOMBARDIMAN

Karada geri çekilmek zorunda kalan Rusya ise uzaktan füze saldırılarını yoğunlaştırdı. Önceki gece başlayan ve dün gün boyu devam eden yoğun bombardımanla Rusya, yakın zamanda kaybettiği bölgeleri vurdu. Moskova, “hedeflerine ulaşana kadar savaşa devam edeceklerini” yineledi. Ancak kış öncesi Putin’in seçeneklerinin azaldığı, Rus askerinin geri çekilmesinin “zafer beklenen evde” karmaşık tepkilere neden olabileceği yorumları yapılıyor.

 

ABD, LAVROV’A VİZE VERDİ

ABD, BM Genel Kurulu’na katılabilmesi için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyetine vize verdi. Daha önce sayısı 56 kişi olarak açıklanan heyetten kaç kişinin vize aldığı belirtilmedi. ABD, işgal yüzünden uyguladığı yaptırımlara rağmen üye devletlerin heyetlerine seyahat yasağı getiremiyor. BM toplantıları 20-26 Eylül tarihlerinde New York’ta yapılacak.

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#Rusya#Ukrayna#Savaş

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