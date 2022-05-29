Ukrayna Kilisesi de Rus Kilisesi’nden bağımsızlık ilan etti

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Cuma günü Kiev’de yapılan “Sinod” (yüce meclis) toplantısında alınan karara göre, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bundan böyle Rusya Patrikhanesi’ne bağlı kalmayarak bağımsızlık ilan ettiği duyuruldu. Alınan karara gerekçe olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yürüttüğü savaş gösterilerek, “Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşı kınıyoruz. Rusya ve Ukrayna siyasi yönetimlerinden kan akıtılmasına son verecek çözüm bulmalarını talep ediyoruz. Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril’in savaş hakkında görüşlerine katılmıyoruz. Rus Kilisesi’nin bu tavrı nedeniyle ayrılma kararı alarak bağımsız olduğumuzu ilan ediyoruz” dendi.

RUS KİLİSESİ: YORUM YOK

Ukrayna’da “Ukrayna Ortodoks Kilisesi”nin yanı sıra “Ortodoks Ukrayna Kilisesi” de var. Ortodoks Ukrayna Kilisesi, 2019 yılında İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından çıkartılan fermanla Rus Kilisesi’nden bağımsızlığı ilan edilmişti. Rus Ortodoks Kilisesi, Kiev’den gelen haberler üzerine “Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin aldığı karar bize resmi belgeyle tebliğ edildikten sonra görüş belirtebiliriz” açıklamasını yaptı.