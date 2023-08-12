Ukrayna Karadeniz’de kendi koridorunu açtı

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Rusya’nın 17 Temmuz’da tahıl koridoru anlaşmasından çekilerek Ukrayna karasularıyla limanlarını yeniden bloke etmesi üzerine sürpriz bir karar alan Ukrayna, Karadeniz’de kendi insani koridorunu açtığını duyurdu. Kiev yönetiminin attığı bu adımla ilk aşamada devam eden savaş süresince Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan 60 civarında farklı tipteki gemiye çıkış sağlanması amaçlanıyor. Gemilere olası Rus saldırılarına karşı herhangi bir güvence öngörülmezken şirketlerin bu riski alıp almayacağı belli değil.

DÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ukrayna Deniz Kuvvetleri komutanlığı, “Ukrayna’nın Karadeniz sularında ticari gemiler için kendi insani rota ilan etmesi en meşru hakkıdır. Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilerek Ukrayna karasularını yeniden kapatmasına yanıtımız niteliği taşıyor. Ukrayna Karadeniz sularında kendi deniz sahasından İstanbul Boğazına kadar uzanan rotayı belirlerken Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile deniz hukukuyla ilgili tüm maddeleri en ince ayrıntısına kadar görüşerek ilan etmiştir.”

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GEMİLERE KAMERA KONACAK

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Koridoru kullanmak isteyen ticari gemiler sürekli çalışan kameralarla donatılarak yola çıkartılacak. Rusya’nın saldırı düzenlemesi durumunda kamera kayıtları kanıt olarak masaya konacak. Tahıl anlaşması kapsamındaki gemilerden farklı olarak Ukrayna limanlarında 60 civarında yük gemisi bulunuyor. Gemi sahibi şirketlerle gemi kaptanları Rus saldırısı riskini göze alarak yola çıkma kararı alırsa biz gereken desteği vereceğiz” dendi. Rusya Savunma Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel olarak askeri kargo taşıyor olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

BİLGİ NOTU: Ukrayna, limanlardan çıkacak gemilere bir güvenlik garantisi vermiyor. Nitekim açıklamada koridoru kullanacak olan şirket ve kaptanların, olası Rus saldırısı riskini göze almaları gerektiğine dair vurgu dikkat çekiyor.

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KULEBA: PUTİN’İ SADECE ERDOĞAN İKNA EDEBİLİR

Rusya’nın Karadeniz sularındaki serbest ticareti uluslararası hukuku hiçe sayarak askeri gücüyle engellemeye devam ettiğini vurgulayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Karadeniz’in ticaret için gerçekten güvenli ve serbest hale gelebilmesi için Rusya’nın ikna edilmesi gerçeğini kabul etti. Haber ajanslarına açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Rusya’yı Karadeniz’i rahat bırakması için ikna edebilecek dünyada tek bir kişi var. O da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak o Putin ile görüşmesinde konuyu derinlemesine ele alarak hem tahıl konusunda, hem Karadeniz’de diğer ticari faaliyetlerin serbestçe yapılabilmesini sağlayabilir” şeklinde konuştu.

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Ukrayna’nın Karadeniz’de kendi ticari gemi koridorunu açtığını ilan etmesine Rusya’dan şu ana kadar resmi tepki gelmedi.