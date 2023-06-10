Uçakları düşen 4 çocuk, 40 gün sonra ormanda sağ bulundu! Dünyanın konuştuğu mucize...

Haberin Devamı

13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque, üç yetişkinin hayatını kaybettiği uçak kazasından sağ kurtuldu ve 40 gün boyunca Amazon ormanlarında hayatta kalmayı başardı.



Haberin Devamı

İçindeki 7 yolcusu ile 1 Mayıs tarihinde Kolombiya'nın ormanlık alanına düşen Cessna 206 tip uçakta, pilot ve iki yetişkinin cansız bedenlerine ulaşılmış, uçaktaki 4 çocuk ise arma kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.Kazadan iki hafta sonra yapılan aramalarda çocukların hayatta olabileceğine dair izler bulunduğunda Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro resmi Twitter hesabından çocuklara ulaşıldığını yazmıştı ancak bu haber daha sonra yalanlanmıştı.Çocuklara dair izler bulunduğunda Kolombiyalı yetkililer birinci derece alarm verdi, ormanlık alan havadan ve karadan tarandı.Helikopterlerle küçük çocukları arayan askerler, çocukların hayatta kalmasına yardım etmek için havadan belirli bölgelere, gıda, su ve battaniyeler attı.Havai fişeklerle çocukların ilgisini çekmeye çalışan kurtarma ekipleri, çocukların büyükannelerindenşeklinde bir ses kaydı aldı ve kritik mesaj hoparlörlerle ormanlık alana verildi.Kolombiya ordusu, itfaiye ve sivil havacılık otoritesi yetkilileri tarafından arama köpekleri ile yapılan kurtarma çalışmaları tam 40 gün sonra 'destansı bir mutlu son' getirdi.Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen çocuklar arama köpeklerinden biri sayesinde bulundu.

Yetkililer çocukların tam olarak nerede bulunduğunu ya da bu süre boyunca nasıl hayatta kaldıklarını açıklamadı ancak Associated Press (AP) haber ajansında yer alan bilgilere göre, ormanın ücra köşelerinde yaşayan göçmen kabilelerin çocuklara yardım ettiği düşünülüyor.Hava Kuvvetleri tarafından servis edilen görüntülerde çocukların askerlerin yanında termal battaniyelere sarılı olarak oturduğu görüldü. Askerlerin su ve yiyecek verdiği çocuklar sağlık durumlarının kontrol edilmesi için Bogota kentindeki bir hastaneye götürüldü.Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, çocukların hayatta kalma hikayesinin tarihe geçeceğini belirterekdedi.