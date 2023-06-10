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Uçakları düşen 4 çocuk, 40 gün sonra ormanda sağ bulundu! Dünyanın konuştuğu mucize...

Güncelleme Tarihi:

#Kolombiya#Uçak Kazası#Orman
Uçakları düşen 4 çocuk, 40 gün sonra ormanda sağ bulundu Dünyanın konuştuğu mucize...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 11:16

Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda düşen tek motorlu Cessna 206 tipi uçaktan 40 gün sonra mucize haberi geldi.

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13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque, üç yetişkinin hayatını kaybettiği uçak kazasından sağ kurtuldu ve 40 gün boyunca Amazon ormanlarında hayatta kalmayı başardı.

Uçakları düşen 4 çocuk, 40 gün sonra ormanda sağ bulundu Dünyanın konuştuğu mucize...

UÇAK 1 MAYIS'TA DÜŞTÜ, 3 YETİŞKİN HAYATINI KAYBETTİ

İçindeki 7 yolcusu ile 1 Mayıs tarihinde Kolombiya'nın ormanlık alanına düşen Cessna 206 tip uçakta, pilot ve iki yetişkinin cansız bedenlerine ulaşılmış, uçaktaki 4 çocuk ise arma kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

DAHA ÖNCE YALANLANMIŞTI

Kazadan iki hafta sonra yapılan aramalarda çocukların hayatta olabileceğine dair izler bulunduğunda Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro resmi Twitter hesabından çocuklara ulaşıldığını yazmıştı ancak bu haber daha sonra yalanlanmıştı.
Uçakları düşen 4 çocuk, 40 gün sonra ormanda sağ bulundu Dünyanın konuştuğu mucize...

BÜYÜKANNELERİNİN SES KAYDI İLE ARADILAR

Çocuklara dair izler bulunduğunda Kolombiyalı yetkililer birinci derece alarm verdi, ormanlık alan havadan ve karadan tarandı.

Helikopterlerle küçük çocukları arayan askerler, çocukların hayatta kalmasına yardım etmek için havadan belirli bölgelere, gıda, su ve battaniyeler attı.

Havai fişeklerle çocukların ilgisini çekmeye çalışan kurtarma ekipleri, çocukların büyükannelerinden 'Olduğunuz yerde kalın, size yardım edeceğiz' şeklinde bir ses kaydı aldı ve kritik mesaj hoparlörlerle ormanlık alana verildi.
Uçakları düşen 4 çocuk, 40 gün sonra ormanda sağ bulundu Dünyanın konuştuğu mucize...

DESTANSI BİR MUTLU SON

Kolombiya ordusu, itfaiye ve sivil havacılık otoritesi yetkilileri tarafından arama köpekleri ile yapılan kurtarma çalışmaları tam 40 gün sonra 'destansı bir mutlu son' getirdi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen çocuklar arama köpeklerinden biri sayesinde bulundu.

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NASIL HAYATTA KALDIKLARI BİLİNMİYOR

Yetkililer çocukların tam olarak nerede bulunduğunu ya da bu süre boyunca nasıl hayatta kaldıklarını açıklamadı ancak Associated Press (AP) haber ajansında yer alan bilgilere göre, ormanın ücra köşelerinde yaşayan göçmen kabilelerin çocuklara yardım ettiği düşünülüyor.
Uçakları düşen 4 çocuk, 40 gün sonra ormanda sağ bulundu Dünyanın konuştuğu mucize...

Hava Kuvvetleri tarafından servis edilen görüntülerde çocukların askerlerin yanında termal battaniyelere sarılı olarak oturduğu görüldü. Askerlerin su ve yiyecek verdiği çocuklar sağlık durumlarının kontrol edilmesi için Bogota kentindeki bir hastaneye götürüldü.

ORMANIN ÇOCUKLARI

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, çocukların hayatta kalma hikayesinin tarihe geçeceğini belirterek "Orman onları kurtardı. Onlar artık ormanın ve aynı zamanda Kolombiya'nın çocukları" dedi.
Uçakları düşen 4 çocuk, 40 gün sonra ormanda sağ bulundu Dünyanın konuştuğu mucize...

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#Kolombiya#Uçak Kazası#Orman

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