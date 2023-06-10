ABD'yi dolandıran Türk! ABD ordusuna, devlet kurumlarına sahte ürün sattı, 100 milyon dolar gelir etti

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Geçtiğimiz günlerde görülen davada sunulan belgelere ve mahkemede verilen ifadelere göre, Aksoy 2013 ile 2022 yılları arasında Çin'den getirdiği binlerce cihaza korsan Cisco yazılımları yükledi.



Korsan ürünlerin gerçek görünmesi için üzerlerine Cisco etiketleri yerleştiren ve ürünleri logolu-orjinal görünen kutularda paketleyen Aksoy, Cisco'nun kullanım kılavuzuna kadar kopyaladı.

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