ABD'yi dolandıran Türk! ABD ordusuna, devlet kurumlarına sahte ürün sattı, 100 milyon dolar gelir etti

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Fotoğraflar: ABD Adalet Bakanlığı, Linkedin, istock
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 10:11
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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan, ABD-Türkiye çifte vatandaşı Onur Aksoy, Çin’den getirdiği cihazlara sahte yazılım yüklediği ve bununla 100 milyon dolar gelir elde ettiği yönündeki suçlamaları kabul etti.
Geçtiğimiz günlerde görülen davada sunulan belgelere ve mahkemede verilen ifadelere göre, Aksoy 2013 ile 2022 yılları arasında Çin'den getirdiği binlerce cihaza korsan Cisco yazılımları yükledi.ABD ORDUSUNA, DEVLET KURUMLARINA VE OKULLARA SATTI
Korsan ürünlerin gerçek görünmesi için üzerlerine Cisco etiketleri yerleştiren ve ürünleri logolu-orjinal görünen kutularda paketleyen Aksoy, Cisco'nun kullanım kılavuzuna kadar kopyaladı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 39 yaşındaki Aksoy, New Jersey ve Florida'da kurulmuş en az 19 şirketin sahibi.
Sahte ürünlerini sergilemek için 15 Amazon ve 10 e-Bay vitrini açan Aksoy, korsan ürünlerini ABD ordusuna, devlet kurumlarına, hastanelere ve okullara sattı.
Pro Network Entities isimli şirket tarafından satılan hileli ve sahte ürünlerperformans, işlevsellik ve güvenlik sorunu yaşamakla kalmadı, entegre edildikleri sistemlere de zarar vererek on binlerce dolarlık zarara neden oldu. CİSCO FARK EDİP 7 KEZ UYARMIŞ
Ağ güvenlik sistemleri üzerine çalışan, çok uluslu bir teknoloji şirketi olan Cisco, durumun farkına vardığında 2014 ve 2019 yılları arasında Aksoy'a taklit ürün kaçakçılığını bırakmasını isteyen tam yedi mektup gönderdi.
Ancak ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aksoy bu uyarılara da sahte belgelerle yanıt verdi.DEPOSUNA BASKIN DÜZENLENDİ 7 MİLYON DOLARLIK ÜRÜNE EL KONDU
ABD'li yetkililer 2021 yılının Temmuz ayında Aksoy'un deposuna baskın düzenledi. Yapılan aramada perakende değeri 7 milyon doları aşan 1.156 sahte Cisco cihazı bulundu.
Cihazlara el konurken, Aksoy da geçtiğimiz Haziran ayında sahte mal ticareti yapmak için komplo kurmak suçlaması ile tutuklandı.SUÇLAMALARI KABUL ETTİ, HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA
Çıkarıldığı mahkemede kendine yöneltilen suçlamaları kabul eden adam bu süreç içerisinde 100 milyon dolar
gelir elde ettiğini itiraf etti ve ceza indirimi almak için mahkeme ile anlaşma yoluna gitti.
48 ila 78 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Aksoy'un 6 Kasım'da mahkum edilmesi planlanıyor. Yapılan anlaşmaya göre Aksoy, 15 milyon dolarlık cezanın yanı sıra müşterilerine de tazminat ödeyecek.