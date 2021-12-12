Üç doz BioNTech Omikron’a karşı % 75 koruyor

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Tüm dünyada endişelere neden olan Güney Afrika kaynaklı Omikron varyantına ilişkin incelemeler sürüyor. COVID-19’un daha bulaşıcı olan bu yeni türünün başta mevcut aşılardan kaçabildiği tespit edilse de yeni araştırmalar bunun düşünüldüğü kadar endişe verici olmadığını gösteriyor. Son olarak İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, üçüncü doz aşıların Omikron varyantına karşı etkinliği üzerinde yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre üç doz Pfizer&BioNTech aşısı, Omikron varyantına karşı yüzde 75 oranında etkinlik sağlıyor.

İKİ DOZ YÜZDE 35 KORUYOR

581 Omikron ve binlerce Delta vakasından elde edilen verilerin analiz edildiği araştırmaya göre, en az 4 ay önce ikinci doz Pfizer&BioNTech aşısı yaptırmış kişiler Omikron’a karşı kabaca yüzde 35 koruma altında bulunuyor. Ancak üçüncü doz aşıların bu oranı yüzde 75’e çıkardığı belirtiliyor. İngiltere’de yaygın olarak kullanılacak tek dozluk AstraZeneca aşısının Omikron karşısındaki etkinliğinin de incelendiği araştırmada, Oxford Üniversitesi ortaklığından geliştirilen AstraZeneca’nın neredeyse hiç koruma sağlamadığı belirtildi. Ancak iki doz AstraZeneca aşısı alan ve ardından tek doz Pfizer&BioNTech aşısı yaptıran kişilerde, korumanın yüzde 71’lere çıktığı bildirildi.

ÇOĞUNLUK SAVUNMASIZ

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İngiltere’de Omikron varyantı hızla yayılırken, ülkedeki mevcut vakaların yüzde 30’u bu varyanttan oluşuyor. Ancak uzmanlar, İngiltere’de bu ayın ortasından itibaren vakaların büyük çoğunluğunu Omikron varyantının oluşturacağını öngörüyor. Kötü haber ise ülkede aşı olanların yarısından fazlasının AstraZeneca aşısı yaptırmış olması. Bu da vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni varyanta karşı savunmasız olduğunu gösteriyor.

PROF. UĞUR ŞAHİN: 4. DOZ GEREKECEK

BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, COVID-19’a karşı iki doz aşının Omikron varyantı karşısında tam aşılı olmak anlamına gelmediğini söyledi. Şahin güçlendirici dozun, ikinci dozdan üç ay sonra yapılması gerektiğini belirterek, “İlerleyen zamanda, dördüncü doz da gerekli olacak” diye konuştu. Önceki gün Şahin, eşi Özlem Türeci ile kendisinin üç doz aşı olduklarını açıklamıştı.