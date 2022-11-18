Twitter'da deprem! Elon Musk'ın hamlesi ters tepti: İstifa dalgası başladı, ofisler kapatıldı

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk'ın dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Twitter'ı satın alma süreci aylardır dünya gündeminde.

Yılan hikayesine dönen satın alma işlemi geçtiğimiz ayın sonunda tamamlansa da, Elon Musk'ın attığı hamleler sonrası tartışmalar daha da alevlendi.

Her gün yeni bir gelişme ile dünya gündemine oturan Twitter'dan bugün gelen haberler şirkette durumun hiç olmadığı kadar karışık olduğunu ortaya koydu.



Sosyal medya devindeki baş döndüren trafiği ve son gelişmeleri günbegün sizler için derledik...

26 EKİM: ELİNDE LAVABO İLE TWITTER BİNASINA GİRDİ

Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı imzalayacağını duyuran Elon Musk resmi sürecin tamamlanmasını beklemeden herkesi şaşırtan bir adım attı ve Twitter binasına elinde lavabo ile girdi.

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Olay anının görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Musk, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" mesajını paylaştı.





27 EKİM: MUSK TWİTTER'I RESMEN SATIN ALDI

Elon Musk Twitter binasına girişinden sadece bir gün sonra sosyal medya devini satın aldığını duyurdu.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, Twitter hesabındaki açıklama kısmını değiştirerek buraya 'Chief twit' (Twitter şefi) ifadesini yazdı.

28 EKİM: İLK İŞ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ KOVDU

Şirketin yönetimini devraldıktan sonra ilk iş olarak üst düzey yöneticileri kovan Musk, Twitter profil biyografisini ‘Twitter Şikâyet Hattı Operatörü’ olarak değiştirdi ve bundan sonra ‘Mavi Tik’ özelliğinin artık 8 Dolar (yaklaşık 149 lira) olacağını duyurdu.

Elon Musk'ın şirketten kovduğu isimler arasında Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ve Sean Edgett yer aldı.

1 KASIM: MAVİ TIK DEPREMİ, TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Mavi Tik özelliğinin ücretli olacağının açıklanması Twitter kullanıcıları arasında büyük tepkiye neden oldu. Şirkete tepki veren kişiler arasında çok sayıda ünlü isim ve şirket de yer aldı.

Dünyaca ünlü yazar Stephen King, ücretli Twitter uygulamasını eleştirdi. Musk ise King'in eleştirilerine "Bir şekilde masrafları karşılamamız gerekli. Twitter sadece reklam verenlere sırtını dayayamaz. Peki 8 dolara ne dersin?" şeklinde cevap verdi.



3 KASIM:

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Ünlü iş insanı, şirketin başına geçer geçmez yeni görev ve projeler için sıkı bir takvim belirledi. İşini kaybetmekten korkan şirket çalışanlarının söz konusu görevleri yerine getirmek için haftanın 7 günü, günlük 12 saat çalıştığı öğrenilirken sosyal medya ofislerinde yerlerde uyuyan personellerin fotoğrafları ile doldu taştı.

4 KASIM: İŞTEN ÇIKARMALARIN İLK SİNYALİ GELDİ

Şirketteki yönetim değişikliği nedeni ile uzun süredir işlerini kaybetme korkusu yaşayan çalışanlara ilk kötü haber 4 Kasım'da geldi.

Twitter yönetimi çalışanlarına bir e-posta gönderdi ve işten çıkarmaların sinyalini verdi. Söz konusu e-postada "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz. Bu durumun Twitter'a değerli katkılarda bulunan bazı kişileri etkileyeceğinin farkındayız, ancak şirketin başarısının devam etmesini sağlamak için ne yazık ki bunu yapmamamız gerekli" ifadeleri yer aldı.

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Aynı gün ABD Başkanı Joe Biden Twitter'daki yönetim değişikliğinden endişe duyduğunu söyledi.

5 KASIM : ŞİRKET ÇALIŞANLARININ NEREDEYSE YARISI KOVULDU

Yönetimin attığı tatsız e-posta'dan hemen bir gün sonra şirket çalışanlarının neredeyse yarısının işten çıkarıldığı duyuruldu.

Musk işten çıkarmalar sonrası yaptığı açıklamada şirketin her gün 4 milyon dolardan fazla kaybettiğini ve şirket çalışanlarının yarıya yakınının işine son vermekten "başka seçeneği olmadığını" söyledi.



7 KASIM:

Twitter'daki işten çıkarmalardan sonra nefret söyleminin yayılmasından ve reklamlarının sorunlu içeriklerle yan yana görünmesinden endişe duyan çok sayıda şirket, Twitter’a reklam vermeyi durdurma kararı aldı.

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Şirketler peş peşe Twitter’a reklam vermeyi durdurma kararı alırken otomotiv markalarının başı çektiği listede ilaç, havayolu, gıda ve hazır giyim şirketleri de yer aldı.

8 KASIM: KULLANICI SAYISI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

The Verge tarafından elde edilen bir şirket belgesine göre, Twitter'ın günlük kullanıcı artışı, Elon Musk'ın platformu satın almasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

9 KASIM: TWİTTER'A YENİ ÖZELLİK: RESMİ HESAP ETİKETİ

Twitter'ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bundan sonra belirli şartları yerine getiren 'Blue' abonelerinin profilinde 'Resmi' etiketi yer alacağını açıkladı.

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Crawford, bu yeni doğrulama özelliğinin sadece belirli hesaplara sunulacağını açıkladı. Bu hesaplar arasında hükümet hesapları, ticari şirketler ve onların iş ortakları, büyük medya kuruluşları ve yayıncılar yer alıyor.



10 KASIM:

Twitter'ın yeni patronu Musk, şirketi devralmasından sonra çalışanlarına ilk gönderdiği mailde 'önümüzdeki zor günlere hazırlanın' ifadelerini kullandı ve evden çalışmanın sona erdiğini duyurdu.

11 KASIM : MAVİ TIK'IN TÜRKİYE ÜCRETİ BELLİ OLDU

ABD'de 8 Dolar olarak uygulanmaya başlanan 'Mavi Tik' ücretinin Türkiye fiyatı ise aylık 109.99 TL olarak belirlendi.

'Mavi Tik' için ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı açıklandı.

16 KASIM : ÇALIŞANLARA ÜLTİMATOM! 'YA ÇOK ÇALIŞIN YA DA İŞTEN ÇIKIN'

Şirket çalışanlarının neredeyse yarısını işten çıkan Musk kalan personele gönderdiği bir e-posta ile adeta ültimatom verdi.

Çalışanlarına bir gün sonrasına kadar süre veren Musk, herkesten şirketin bir parçası olarak kalmak isteyip istemediklerine karar vermelerini istedi.

Musk, çığır açacağını düşündüğü 'Twitter 2.0' için herkesin çok çalışması gerektiğini belirtti ve bunun uzun ve yorucu mesailer anlamına geldiğini vurguladı.

Çalışanlara gönderilen e-postada Perşembe akşamı saat 17:00'a kadar gönderilen formu imzalamayan herkesin üç aylık tazminatını alarak şirketten ayrılacağı söylendi.



17 KASIM

Musk daha önce de sık sık şikayet ettiği 280 karakterlik paylaşım sınırını çok yakında kaldıracağını duyurdu.

İlk ortaya çıktığında 140 karakter ile paylaşım izni veren Twitter, 2018 yılında bu sınırı 280’e çekmişti.

Aynı gün Demokrat Partili 7 senatör, Federal Ticaret Komisyonuna yazdıkları mektupla, Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'ın soruşturulmasını istedi.

18 KASIM: ULTİMATOM TERS TEPTİ! TWITTER'DA İSTİFA DALGASI

Musk'ın şirket çalışanlarına gönderdiği e-posta'nın sonuçları hiç beklediği gibi olmadı. Bugün Batı medyasında yer alan haberlerde çok sayıda çalışanın söz konusu mail sonrası istifasını verdiği iddia edildi.

Çalışanları iş e-posta adresleri üzerinden doğrulayan ve anonim olarak bilgi paylaşmalarına izin veren uygulama Blind'da yapılan bir ankete, 180 kişinin %42'si "Çıkış seçeneğini kullanıyorum, özgürüm!" yanıtını verdi.

Katılımcıların dörtte biri kalmayı "gönülsüzce" seçtiklerini söyledi ve yalnızca %7'si kalmak için “evet”i tıkladı.



Twitter, çalışanlarına şirketin tüm Ofis binalarının hemen uygulamaya konulmak üzere geçici olarak kapatılacağını söyledi. Çalışanlara ofislerin 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacağı söylendi ancak kararın nedeni açıklanmadı.



Bazı gazeteler ofislerin geçici olarak kapatılması planının arkasında, sadakatsiz çalışanların platformu sabote edeceği korkusu olduğunu öne sürdü.

GERİ ADIM MI ATTI?

Twitter'dan yakın zamanda ayrılan ancak orada çalışan meslektaşları ile iletişim halinde olduğunu açıklayan bir kaynak Elon Musk'ın verdiği ültimatoma rağmen bazı üst düzey çalışanlarla buluştuğunu ve onları kalmaya ikna etmeye çalıştığını söyledi.

İÇERİDE İŞLERİ DÜZELTECEK KİMSE KALMADI

Bu ayın başlarında şirket, iş gücünün yaklaşık %50'sini azalttığını açıklamıştı.

Konuya aşina kaynaklara göre iş gücü yarı yarıya düşen Twitter yavaşlamaya başladı. Web sitesi ve uygulama kesintilerini izleyen Downdetector web sitesine göre, Twitter kesinti raporları sayılı günler önce 50'den az iken şimdi 350 bildirimle keskin bir artış gösterdi.

Telegraph gazetesine konuşan ve adını vermeyi reddeden bir kaynak ise "Sistem tamamen bozulursa işleri düzeltecek kimse kaldı." dedi.