Yunanistan'dan akıl almaz iddia! 'Bize tuzak kurdular'

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Libya ziyareti, Yunan bakanın Trablus'ta uçaktan inmeyi reddedip Bingazi'ye gitmesiyle diplomatik bir krize dönüştü.

LİBYA'DAN SERT TEPKİ GELDİ

Libya söz konusu duruma anında tepki verip Yunanistan'ı kınadı. Libya Atina’daki maslahatgüzârını istişareler için geri çekmeyi kararlaştırdı. Trablus’taki Yunan maslahatgüzârı ise Libya Dışişleri’ne çağırıldı.

Dün yaşanan krizin ardından Yunan medyasına konuşan Dendias, Libya Dışişleri BakanLeyla el Menguş'un kendine emrivaki yaptığını öne sürerek "Geçici hükümetin dışişleri bakanı havaalanına gelerek beni görüşmeye zorlamaya çalıştı, bunun sonucunda Trablus gezimi yarıda kestim ve Bingazi'ye uçtum." dedi.

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TÜRKİYE İLE MUTABAKATA İMZA ATMIŞTI

Libya, Dışişleri Bakanı Menguş'un diplomatik usuller nedeni ile Dendias'ı havalimanında beklediğini açıklamıştı. Ancak görünen o ki Manguş'un varlığı Yunan Bakanı rahatsız etmiş.

Dendias’ın görüşmek istemediği Libya Dışişleri Bakanı Manguş, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırasına imza atmıştı.



Yunan Bakan, çıkardığı kriz sonrası uçtuğu Bingazi'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüştü.

Dendias daha sonra Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Saleh ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklara göre görüşmede 'Libya'daki Türk varlığı' masaya yatırıldı ve Dendias Türk-Libya muhtıralarının kınanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AKILALMAZ İDDİA: BİZE TUZAK KURDULAR

Yunan TaNea gazetesi dün yaşanan diplomatik krize ilişkin skandal ifadeler kullandı.

'Yunanistan'a şantaj girişimi beyhude' başlığı ile verilen haberde Dendias'a Libya Dışişleri Bakanı Leyla el Menguş ile fotoğrafının çekilmesi amacı ile tuzak kurulduğu öne sürüldü.

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TaNea buradaki temel amacın, Türkiye-Libya muhtırasının Yunanistan tarafından dolaylı olarak tanınmasını sağlamak olduğunu iddia etti ve Yunanistan'ın bu tuzağa düşmemesinin Ankara'nın egemenlik haklarına meydan okuduğu bir dönemde açık bir mesaj olduğunu yazdı.



Yunanistan, TÜRKİYE ile Libya arasında, 27 Kasım 2019’da imzalanan deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat protokolünü ve bu yıl 3 Ekim’de imzalanan hidrokarbon alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını tanımıyor.



Yunan hükümeti, Trablus merkezli Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin görev süresinin sona erdiğini ve Libya’da halkı temsil etmeyen geçici hükümetin, uluslararası anlaşmalar imzalama yetkisi olmadığını iddia ediyor.