Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan'dan akıl almaz iddia! 'Bize tuzak kurdular'

Güncelleme Tarihi:

#Dendias#Yunanistan#Türkiye
Yunanistandan akıl almaz iddia Bize tuzak kurdular
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 09:24

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın dün Libya'da çıkardığı diplomatik kriz sonrası Yunan medyası kendilerine tuzak kurulduğunu öne sürdü. Yunanistan'ın kurulan tuzağa düşmemesi ile övünen TaNea gazetesi bu durumun 'Ankara'nın egemenlik haklarına meydan okuduğu dönemde verilen açık bir mesaj' olduğunu yazdı.

Haberin Devamı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Libya ziyareti, Yunan bakanın Trablus'ta uçaktan inmeyi reddedip Bingazi'ye gitmesiyle diplomatik bir krize dönüştü.

LİBYA'DAN SERT TEPKİ GELDİ

Libya söz konusu duruma anında tepki verip Yunanistan'ı kınadı. Libya Atina’daki maslahatgüzârını istişareler için geri çekmeyi kararlaştırdı. Trablus’taki Yunan maslahatgüzârı ise Libya Dışişleri’ne çağırıldı.

Yunanistandan akıl almaz iddia Bize tuzak kurdular
DENDİAS: GÖRÜŞMEYE ZORLADILAR

Dün yaşanan krizin ardından Yunan medyasına konuşan Dendias, Libya Dışişleri BakanLeyla el Menguş'un kendine emrivaki yaptığını öne sürerek "Geçici hükümetin dışişleri bakanı havaalanına gelerek beni görüşmeye zorlamaya çalıştı, bunun sonucunda Trablus gezimi yarıda kestim ve Bingazi'ye uçtum." dedi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE İLE MUTABAKATA İMZA ATMIŞTI

Libya, Dışişleri Bakanı Menguş'un diplomatik usuller nedeni ile Dendias'ı havalimanında beklediğini açıklamıştı. Ancak görünen o ki Manguş'un varlığı Yunan Bakanı rahatsız etmiş.

Dendias’ın görüşmek istemediği Libya Dışişleri Bakanı Manguş, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırasına imza atmıştı.

Yunanistandan akıl almaz iddia Bize tuzak kurdular

TEK DERTLERİ TÜRKİYE! LİBYA'DAKİ TÜRK VARLIĞINI MASAYA YATIRDILAR

Yunan Bakan, çıkardığı kriz sonrası uçtuğu Bingazi'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüştü.

Dendias daha sonra Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Saleh ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklara göre görüşmede 'Libya'daki Türk varlığı' masaya yatırıldı ve Dendias Türk-Libya muhtıralarının kınanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AKILALMAZ İDDİA: BİZE TUZAK KURDULAR

Yunan TaNea gazetesi dün yaşanan diplomatik krize ilişkin skandal ifadeler kullandı.

'Yunanistan'a şantaj girişimi beyhude' başlığı ile verilen haberde Dendias'a Libya Dışişleri Bakanı Leyla el Menguş ile fotoğrafının çekilmesi amacı ile tuzak kurulduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

TaNea buradaki temel amacın, Türkiye-Libya muhtırasının Yunanistan tarafından dolaylı olarak tanınmasını sağlamak olduğunu iddia etti ve Yunanistan'ın bu tuzağa düşmemesinin Ankara'nın egemenlik haklarına meydan okuduğu bir dönemde açık bir mesaj olduğunu yazdı.

Yunanistandan akıl almaz iddia Bize tuzak kurdular

ASIL SORUN TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

Yunanistan, TÜRKİYE ile Libya arasında, 27 Kasım 2019’da imzalanan deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat protokolünü ve bu yıl 3 Ekim’de imzalanan hidrokarbon alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını tanımıyor.

Yunan hükümeti, Trablus merkezli Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin görev süresinin sona erdiğini ve Libya’da halkı temsil etmeyen geçici hükümetin, uluslararası anlaşmalar imzalama yetkisi olmadığını iddia ediyor.

Gözden Kaçmasın

Yunan bakanın inadı kriz yarattıYunan bakanın inadı kriz yarattıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dendias#Yunanistan#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler