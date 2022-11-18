Yunan bakanın inadı kriz yarattı

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YUNANİSTAN ile Libya arasında dün Trablus Havalimanı’nda diplomatik kriz yaşandı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve beraberindeki heyeti Libya’nın başkentine getiren uçak, kapısını açmadan Trablus’tan ayrıldı. Libya Dışişleri, Dendias’ın hareketini kınarken, Yunan Bakan ise Libya’yı aralarındaki mutabakata uymamakla suçladı.

ŞART KOŞMUŞ

Dendias’ın dün önce Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi planlanmıştı. Ancak Yunan bakanın bu süreçte Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden herhangi bir yetkili ile temasta bulunmama şartı koyduğu öğrenildi. Libya Dışişleri Bakanı Leyla el Menguş’un kendisini karşılamak üzere havalimanına geldiğini öğrenen Dendias, uçaktan inmemeye karar verdi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca, Dendias’ın Menfi ile görüşmesi iptal edildi. Dendias da daha sonra sosyal medya hesabından “Başkan Menfi ile görüşmemin programlandığı Trablus’a ziyaretim, Libya Dışişleri Bakanlığı’nın, Libya Dışişleri Bakanı ile görüşmeme ilişkin mutabakata uymaması nedeniyle iptal edildi” mesajını paylaştı.

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HAFTER’İ GÖRMEYE GİTTİ

Ardından, Libya’da darbeci Halife Hafter ve Tobruk merkezli Libya Temsilciler Meclisi’nin başkanı Akile Salih ile görüşmek üzere Bingazi’ye hareket etmek isteyen Dendias’ın uçuş rotasına Libya makamları izin vermedi. Bunun üzerine uçak Malta üzerinden Bingazi’ye gitmek zorunda kaldı.

Libya Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın davranışından duyulan üzüntü dile getirilerek, “Libya devletinin prestijini ve egemenliğini korumak için uygun diplomatik önlemler alınacaktır” denildi.

Yunan medyasına göre Libya, Atina’daki maslahatgüzârını istişareler için geri çekmeyi kararlaştırdı. Trablus’taki Yunan maslahatgüzârı ise Libya Dışişleri’ne çağrıldı.

ASIL SORUN TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

YUNANİSTAN, Türkiye ile Libya arasında, 27 Kasım 2019’da imzalanan deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat protokolünü ve bu yıl 3 Ekim’de imzalanan hidrokarbon alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını tanımıyor. Yunan hükümeti, Trablus merkezli Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin görev süresinin sona erdiğini ve Libya’da halkı temsil etmeyen geçici hükümetin, uluslararası anlaşmalar imzalama yetkisi olmadığını iddia ediyor. Yunan devlet televizyonu ERT’ye göre Dendias, söz konusu politikaya çelişkili bir görüntü vermemek için Libya Dışişleri Bakanı Leyla el Menguş ile konuşmak ya da tek bir kare fotoğraf çekilmek bile istemedi.