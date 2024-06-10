Tuzak mı, Rus ruleti mi? Macron hayatının kumarını oynadı! Erken seçim planı muhteşem bir şekilde ters tepebilir

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kısa ama hızlı siyasi kariyerinin en büyük kumarlarından birini dün gece oynadı ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde rakibi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik’in kazandığı büyük zaferin ardından parlamentoyu feshetme kararı aldı. Fransa 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde seçime gidecek.

Ulusal Birlik partisi AP seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 32’sini alırken, Macron’un partisi Rönesans yüzde 15’te kaldı. Bu da Le Pen'in partisinin Macron'un partisine göre iki kat daha fazla sandalye ile temsil edileceği anlamına geliyor.



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Sandık çıkış anketlerinin açıklanmasından yaklaşık bir saat sonra Élysée Sarayı'ndan yaptığı televizyon konuşmasıyla seçmenlerine seslenen Fransız lider "Verdiğiniz mesajı aldım ve cevapsız bırakmayacağım. Demokrasimize güvenim tam" dedi ve aşırı sağın ilerleyişine boyun eğmeyeceğini vurguladı.

"PARLAMENTOYU FESHETMEK DİNAMİTLE OYNAMAYA BENZİYOR"

Cumhurbaşkanı olarak ikinci döneminin ikinci yılını dolduran Macron'un aldığı karar Fransa kadar Avrupa'da da şok etkisi yarattı. Bugün Avrupa medyasında yer alan haberlerde Macron için hep aynı cümle kullanıldı: 'Fransız lider hayatının en büyük kumarlarından birini oynadı'

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir analize göre, bir Fransız cumhurbaşkanı için parlamentoyu feshetmek dinamitle oynamaya benziyor. Charles de Gaulle tarafından kurulan Beşinci Cumhuriyet döneminde bu sadece beş kez yapıldı.

Parlamentoyu fesheden son devlet başkanı Jacques Chirac, 1997'de erken seçim çağrısı yapıp, solun çoğunluğu kazanmasıyla Başbakan Lionel Jospin'in karşısında topal ördek durumuna düşmüştü. Bu kez Risk Macron'un Len Pen karşısında aynı duruma düşmesi…



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Cumhurbaşkanlığı koltuğunda hala üç yılı olan Fransız lider, parlamento seçimlerinden birinci derecede etkilenmeyecek, mevcut görevlerine devam edebilecek ancak ülkenin yeni başbakanının Marine Le Pen olması görev süresinin geri kalanını ciddi bir şekilde aksatabilir.

Batı medyasında yer alan analizlerde Macron'un kararı 'sürpriz bir hamle' olarak değerlendirildi ve Fransız liderin erken seçim yerine farklı bir yol izleyebileceği tartışıldı. Ancak BBC'ye göre Macron anket çalışmalarından bu sonucun geleceğini zaten biliyordu. Fransız parlamentosunda çoğunluğa sahip olmayan Macron hali hazırda köşeye sıkışmış bir durumdaydı ve seçim hezimetinden sonra kartlarını daha açık oynamaya karar verdi.

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MACRON LE PEN'E TUZAK MI KURUYOR?

Daha önce Macron’a karşı iki kez Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Le Pen, rakibinin hamlesine sessiz kalmadı ve "Fransızlar bize güvenirse iktidara gelmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Le Pen, Ulusal Birlik’in 28 yaşındaki lideri Jordan Bardella ile hükümetin başına geçmeye hazırlanırken bazı kesimler bunun Macron'un planının bir parçası olup olmadığını merak ediyor.

Fransız bir analist, Macron'un Le Pen'e tuzak kuruyor olabileceğini, Bardella'nın hükümetin başına geçmesi halinde, 2027'de kimin cumhurbaşkanlığına aday olacağı konusunda patronuyla anlaşmazlığa düşebileceğini öne sürdü.

Bir başka analiste göre ise bu hamle Macron'un istifa etmesine olanak sağlayacak ve Fransız lider üçüncü dönem için yeniden aday olabilecek.



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Ortaya atılan teorileri reddeden kesim ise Macon'un kararının 'Rus ruleti' olduğunu düşünüyor. Independent'a göre Macron'un Le Pen'e ve aşırı sağa karşı erken seçim kumarı muhteşem bir şekilde geri tepebilir. Hali hazırda parlamentoda yeterli çoğunluğa sahip olmayan Fransız lider, ikinci bir yenilgiden sonra aldığı karardan pişmanlık duyabilir.

KUMARA YABANCI DEĞİL

Ancak eski bir yatırım bankacısı olan Macron, 2017'de hiç tanınmayan biri olarak cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğunda büyük bir iddiayı kazandı ve parlamentoda çoğunluğu ele geçirdi.

2022 yılında sarı yelekliler ve koronavirüs gibi birçok ciddi krize rağmen seçimi yeniden kazandı. Fransız liderin son kumarını kazanıp kazanamayacağını önümüzdeki süreç gösterecek.

