Türkmenistan'dan flaş hamle: 'Cehennem Kapısı' kapanacak!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üniversitelerin Omikron kararıÜniversitelerin Omikron kararı#Yüz Yüze Eğitim
‘Sisal Şanstan Milli Piyango açıklaması‘Sisal Şans'tan Milli Piyango açıklaması#Sisal Şans
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor#Uzay Araştırmaları
Dövüştürüp atıyorlar: Vefanın suçu neDövüştürüp atıyorlar: Vefa'nın suçu ne?#Hayvanları Koruma Kanunu
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildiler#Şehit
Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Yanıbaşımızda ortaya çıktıOmicron bitmeden Deltacron alarmı... Yanıbaşımızda ortaya çıktı!#Koronavirüs
Milyonlarca kişi tarafından izlendi Yükseliyor...Milyonlarca kişi tarafından izlendi! Yükseliyor...#TOGG
Ne altın ne kripto para... Bu hafta yüzler gülmedi Kayıp yüzde 20...Ne altın ne kripto para... Bu hafta yüzler gülmedi! Kayıp yüzde 20...#Altın Fiyatları
Takım otobüsünün önünü kestiler Bizi rezil ettiniz, istifa..Takım otobüsünün önünü kestiler! 'Bizi rezil ettiniz, istifa!..'#Bursaspor
Talimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatınTalimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatın! #Türkmenistan
HDPli Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktıHDP'li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktı#HDP
ABD’den Türkiye’yi dışlayan projeye retABD’den Türkiye’yi dışlayan projeye ret#ABD
Kayıp sonrası G.Sarayın 3 temel problemini açıkladı Lig sonuncusu daha yakın...Kayıp sonrası G.Saray'ın 3 temel problemini açıkladı! 'Lig sonuncusu daha yakın...'#Galatasaray
Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım varBir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var#Fuat Bol
Demet Akalın daha ne desinDemet Akalın daha ne desin?#Demet Akalın
HABERLERDünya Haberleri

Türkmenistan'dan flaş hamle: 'Cehennem Kapısı' kapanacak!

#Türkmenistan#Cehennem Kapısı#Derveze
Türkmenistandan flaş hamle: Cehennem Kapısı kapanacak

Türkmenistan’ın Derveze bölgesindeki doğalgaz krateri, 51 yıldır gece gündüz, alev alev yanıyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ‘Cehennem Kapısı’ olarak bilinen bu kraterdeki ateşin söndürülmesi için talimat verdi.

Haberin Devamı

Türkmenistan'ın başkent Aşkabat'a yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Merkez Karakum Çölü'nde yer alan doğalgaz kraterinin derinliği yaklaşık 50 metre, genişliği ise 100 metrenin üzerinde. Türkmenlerin "Cehennem Kapısı" olarak adlandırdıkları krater, ünü ülke dışına yayıldıktan sonra dünya tarafından tanınmış ve bölgeye çok sayıda turist çekmişti.

Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 50 yıldan fazladır yanan krateri söndürmek ve Cehennem Kapısı'nı kapatmak için bir grup uzmana talimat verdi ve bu imkansız gibi görünen görevi başarmanın bir yolunu bulmalarını istedi.

Dün akşam saatlerinde Türkmenistan devlet televizyonuna çıkarak bir konuşma yapan Berdymukhamedov, konuyla ilgili hem ekonomik hem de çevresel sorunları dile getirerek bilim insanlarından kraterin söndürülmesini istediğini halkla paylaştı. 

Haberin Devamı

Berdymukhamedov, 2010 yılında da uzmanlara alevleri söndürmeleri için talimat vermişti. Doğalgaz krateri 1971 yılında, Sovyetler Birliği döneminde yapılan sondaj çalışmaları sırasında yanmaya başlamıştı ve yangın o tarihten beri sönmedi.

Gözden Kaçmasın

‘Cehennem Kapısı’ olarak biliniyor Birçok kişi hayatını kaybetti, şimdi ise...‘Cehennem Kapısı’ olarak biliniyor! Birçok kişi hayatını kaybetti, şimdi ise...Haberi Görüntüle

Sondaj çalışmaları sırasında insan hatası yüzünden oluşan ve yanmaya başlayan krater hem çevreye hem de bölgeye yakın yerlerde yaşayan halkın sağlığına zarar vermeye devam ediyor.

Türkmenistandan flaş hamle: Cehennem Kapısı kapanacak

Devlet Başkanı Berdimuhamedov aynı zamanda Derveze’de ‘ülkeye önemli gelir getirebilecek bir doğalgaz kaynağının heba olduğunu’ ifade ederken hükümete, bilim insanlarını bir araya getirerek ve hatta gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatını verdi.

Türkmen lider devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Önemli kazançlar elde edebileceğimiz ve halkımızın refahını iyileştirmek için kullanabileceğimiz değerli doğal kaynakları kaybediyoruz" ifadesini kullandı.

 

 

Türkmenistandan flaş hamle: Cehennem Kapısı kapanacak

CEHENNEM KAPISI NASIL AÇILDI?

Haberin Devamı

Krater, 1971 yılında doğalgaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi. Türkmen jeologlar, kraterin sondaj esnasında yer altındaki kireç taşı benzeri madenlerin suyla teması sonucu erimesiyle meydana geldiğine inanıyor.

Bazı kaynaklar ise sondajın yeraltı mağarası üzerinde yapıldığını savunuyor. Uzmanlar, doğalgaz sızdıran bu tür yerlerin kapatılamadığını, kapatılsa dahi zamanla biriken doğalgazın patlayabileceğini ifade ediyordu.

Bu sebeple kraterin ne şekilde kapatılacağı ya da bunun işe yarayıp yaramayacağı da hala bir soru işareti. Zira krateri söndürmek için daha önce yapılan çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarSon dakika! Türkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlarHaberi Görüntüle

Türkmenistandan flaş hamle: Cehennem Kapısı kapanacak

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkmenistan#Cehennem Kapısı#Derveze

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı