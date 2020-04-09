Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 14:28,
‘Cehennem Kapısı’ olarak biliniyor! Birçok kişi hayatını kaybetti, şimdi ise...
Dünyanın dört bir yanında birçok ilginç yer bulunuyor. Özellikle her birinin birbirinden tuhaf hikayeleri mevcut. Cehennem Kapısı’ndan Bebek Adası’na kadar yeryüzünün en ilginç, korkunç ve tehlikeli yerlerini derledik. İşte detaylar…
Cehennem Kapısı / Türkmenistan
Başkent Aşkabat'a yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Merkez Karakum Çölü'nde yer alan kraterin derinliği yaklaşık 50 metre, genişliği ise 100 metrenin üzerinde bulunuyor. Türkmenlerin "Cehennem Kapısı" olarak adlandırdıkları krater, 1967 yılında doğalgaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi. Bu kaza sırasında sondajda çalışan bazı işçiler hayatını kaybetti.
Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken bu devasa yanar çukuru konu alan bir belgeselin bir Amerikan televizyon kanalında "Cehennem Kapısı" adıyla yayımlamasıyla kraterin ünü sınırları aştı. Alevleri geceleri yüzlerce metre uzaktan gözüken kraterin gürültüsü de yine yüzlerce metre mesafeden duyulabiliyor. Kraterin yanına rüzgârlı havalarda pek yaklaşılamıyor.
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