Türkiye’ye F-16 satısı tamam... ABD Yönetimi Kongre’ye bildirdi

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İsveç’in NATO’ya katılım onayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp perşembe akşamı Resmi Gazete’de yayımlanmasından bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı, 79 modernizasyon kiti ve birçok sayıda yazılım, donanım ve mühimmat içeren paketin resmi bildirimini Kongre’ye yaptı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

“Önerilen bu satış, Avrupa’da siyasi ve ekonomik istikrar için bir güç olan NATO’nun müttefikinin hava yeteneklerini ve birlikte çalışabilirliğini geliştirerek ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenliğini destekleyecektir” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada bu satış sayesinde Türkiye’nin F-16 uçak filosunu genişleteceğinin ve modernize edeceğinin altını çizdi. Toplam 23 milyar dolar değerindeki paket, F-16 ile birlikte birçok alımı da kapsıyor. Bunların arasında 48 adet F110 savaş jeti motoru, 952 adet havadan havaya füze, 96 adet güdümlü füze, 400’den fazla Sidewinder füze ve daha birçok mühimmat, yazılım ve donanım da yer almakta.

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NATO VE ABD’NİN ÇIKARINA

Türkiye’ye yapılan satışın NATO için önemini de vurgulayan ABD Dışişleri, Ankara’nın sahip olacağı yeni ve yenilenmiş F-16’lar ile birlikte sadece kendi hava savunmasını değil, NATO’nun kabiliyetlerini de geliştireceğini belirtti. Yazılı açıklamada, “Türkiye’nin bölgesel güvenliği korumasına, NATO Müttefiklerini savunmaya yönelik NATO misyonlarına katkıda bulunmasına ve ABD ve NATO ile birlikte çalışabilirliği sürdürmesine olanak sağlayacak” dendi.

YUNANİSTAN’A DA ONAY ÇIKTI

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin resmi bildirimini yaparken eş zamanlı olarak Yunanistan’ın talep ettiği 40 adet F-35 savaş uçağı alımı için de resmi bildirimini Kongre’ye iletti. Böylelikle iki satış da Washington tarafından aynı anda bitirilmiş oldu. Yunanistan, yaklaşık 19 ay önce F-35 satışı için ABD’den talepte bulunmuştu, Washington Yönetimi ise süreci F-16 satışı ile eşgüdümlü yürütmeyi tercih etmişti. Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Lockheed Martin’in F-35 savaş uçağı üretiminden çıkarılan Türkiye, 2021 yılında F-16 satışı için talepte bulunmuştu. Biden Yönetimi’nin Türkiye’ye F-16 satışı için onay vermesi uzun süre sonra iki ülke arasında yaşanan en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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KONGRE ENGEL ÇIKARMAYACAK

Normal prosedüre göre Kongre’ye resmi bildirimin 15 günlük bir inceleme süreci başlatması gerekmesine rağmen; Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişikiler Komitesi başkanları ardı ardına satışı onayladıkları yönde mesajlar paylaştı. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, “Türkiye’nin F-16 uçakları satın alma talebini onaylamam, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması koşuluna bağlıydı. Ancak bu kolaylıkla verdiğim bir karar olmadı” dedi.

Michael McCaul - Ben Cardin

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da inceleme sürecinin başlatılmasının ilk saatlerinde onay verdiğini belirtti. McCaul, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin, İsveç’in NATO’ya katılımına destek konusunda ilerleme kaydettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu adımla F-16’ların Türkiye’ye satışına onay vermeye karar verdim” dedi. Kongre’nin her iki kanadından da beklenmedik bir hızda gelen açıklamalarla birlikte satışın engellenmesine yönelik veto tehdidi de kalmamış oldu.