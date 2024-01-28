Uzmanlar değerlendirdi... F-16’lar kadar KİT’ler de önemli

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Uzmanlara göre, modernizasyon kitleriyle Türkiye’nin elindeki F-16’ların etkinliği ve füze menzili artacak. Türk jetlerinin radar görüş yeteneği yükselecek. Uçağın manevra kabiliyetinin yanı sıra karşı tarafı tanıma ve elektronik harp sistemleri konusunda avantaj sağlanacak.

KİTLER NEDEN ÖNEMLİ

Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş: “Blok 50 konumunda mevcut uçaklarımız, blok 70’e çevrilecek. Kitlerle beraber 79 uçak blok 70 seviyesine çıkınca hava füzelerinin menzili de artacak. Blok 70 uçaklarından atılacak hava hava füzesi 160 kilometre, halbuki elimizdekiler o kadar uzağa gitmiyor. Kitlerle beraber hava füzelerinin menzili de artacak. F-16’larımız daha uzaktan avlayabilecek. Taşıdığı bombalar artacak, yakıt yükü artacak, harekât yarı çağı uzayacak. Kitler o yüzden önemli.”

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KİTLER NEREDE MONTE EDİLECEK

“Kitleri burada (Türkiye’de) monte etme yeteneğimiz var, anlaşmanın detaylarıyla netleşir o. 10 civarı ülkeden aşağı yukarı 150 tane F-16 Blok 70 siparişi var. Güney Carolina’daki fabrika ayda 4 uçak, yılda 48 adet üretebiliyor. Fabrikanın kapasitesi belli. Bize ne kadar öncelik tanıyacaklar bunu bilmiyorum. Bize verilecek kitlerin burada takılması söz konusu olursa süre kısalır, daha iyi olur.”

EKİPMANLAR BU YIL İÇİNDE GELEBİLİR

Doç. Dr. Emekli Tümgeneral Güray Alpar: “Kitlerin montesi Türkiye’de yapılabilir. Türkiye, F-16’lara alışık bir ülke, özelikle 1990’lardan sonra Türkiye’nin bu konuda tecrübesi var, zaten F-16’yı tercih etmemizin sebebi de o. F-16 sevkiyatının zaman alacağını düşünüyorum. Ama kitleri bu sene içerisinde göndermeye başlayabilirler. Muhtemelen uçaklar da aşama aşama yıllara sarih olarak teslim edilebilir. F-16’lar güzel bir uçaktır. Hareket kabiliyeti ve menzili F-35’ten daha fazla. Türkiye’nin ihtiyacı olan ve bildiği bir sistem. Tecrübemiz var, hemen sistemi envanterimize kazandırabiliriz.”