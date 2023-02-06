Türkiye depremi dünyada manşet... Mısır'dan Gürcistan'a kadar hissedildi! İtalya tsunami alarmı verdi

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Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada sarsıntının merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oluğu ve depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

Deprem dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Uluslararası haber ajansları bölgedeki son gelişmeleri 'acil' kodu ile anbean aboneleri ile paylaşırken CNN International depremin çevredeki ülkelerden de hissedildiğini yazdı.

Haberde depremin 300 kilometre öteden dahi hissedildiği, depremi hisseden ülkeler arasında Lübnan'ın da olduğu bilgisine yer verildi.

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Yetkililerden gelen açıklamaları anbean okurlarına sunan New York Times da depremin büyüklüğüne vurgu yaptı.

Gazete depremin yüzlerce kilometre uzaklıktaki İsrail'den bile hissedildiğini yazdı. Insider da 'deprem Lübnan'dan bile hissedildi' yorumuna yer verdi.

İTALYA TSUNAMİ ALARMI VERDİ

Washington Post gazetesi Türkiye'deki depremin ardından İtalya'nın tsunami alarmı verdiğini yazdı.

Haberde 'İtalyan makamları Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen depremin ardından kıyıları için tsunami alarmı verdi alarm daha sonra kaldırıldı' ifadesine yer verildi.

Nikei Asia deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de 300'e yakın can kaybı olduğunu yazdı.

Gözden Kaçmasın Kahramanmaraş ve bir çok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğünde deprem Haberi görüntüle

Yunan In.gr depremin Mısır ve Gürcistan'da da hissedildiğini okurları ile paylaştı.

İsveç merkezli Expressen haberinde 'Türkiye'nin güneyindeki güçlü depremin ardından ölü sayısı her saat artıyor' ifadesine yer verdi.

Al Jazeera muhabiri Sinem Köseoğlu ise ülke genelindeki kötü hava koşullarının depremden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarını engelleyebileceğini söyledi.

Köseoğlu, 'Kötü hava koşulları kurtarma ekiplerinin işini de zorlaştıracak' dedi.

İngiliz BBC depremin Suriye'yi de etkilediğini yazdı. Ülke basınına göre deprem nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybetti.

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Bloomberg, bölgede son yılların en büyük depreminin gerçekleştiğini yazdı.

'Türkiye dünyanın en aktif deprem bölgelerinden birinde yer almaktadır' diyen Bloomberg, son deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Hindustan Times ise haberinde 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremden illerin valileriyle telefonda görüşerek durum ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı' ifadesine yer verdi.

BEYAZ MİĞFERLER OHAL İLAN ETTİ

Guardian gazetesi depremin ardından Suriye'de görev yapan Beyaz Miğferler'in OHAL ilan ettiğini yazdı.

Haberde 'Beyaz Miğferler, depremin ardından Suriye'nin kuzeybatısında olağanüstü hal ilan eden bir bildiri yayınladı' denildi.