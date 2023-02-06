7,4 büyüklüğündeki deprem için ilk yardım Azerbaycan'dan

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Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremde şu anada kadar 76 kişinin hayatını kaybettiği, 440 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu, 'Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' demişti.

7,4 büyüklüğündeki depremin ardından ilk uluslararası yardım Azerbaycan'dan geldi.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, sivil Savunma Birlikleri hazır hale getirildi. Bakanlık Türkiye'ye yardım için personel gönderileceğini duyurdu.

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BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray ise depreme ilişkin haberler nedeniyle derin endişe duyulduğunu, ABD'nin gereken her yardımı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Açıklamada Biden'ın seçenekleri değerlendirmek için gerekli birimlere emir verdiği bilgisine yer verildi ve 'Türkiye Hükümeti ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz' denildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İslamabad'ın mümkün olan her türlü yardımı yapacağını vurguladı.