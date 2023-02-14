Türkiye depremi dünyada manşet... 100 arkadaşını kaybetti! Şimdi İngiltere'den yardım getiriyor

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

İngiliz BBC depremde 100 arkadaşını kaybeden Onur Şahin'i sayfasına taşıdı. Kent, Tunbridge Wells'te bir Türk restoranı işleten Şahin depremden hemen sonra bölgeye yardım göndermek için harekete geçti.

'Şahin, afet bölgesine gönderilmek üzere kıyafet ve diğer temel ihtiyaç maddelerini topluyor' diyen BBC haberinde Şahin'in şu sözlerine yer verdi;

'Dışarıda hava çok soğuk, bu yüzden barınağa, yiyeceğe ve banyo malzemelerine de ihtiyaçları var. Yapabileceğim tek şey bu ve elbette dua ediyorum.'

Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer ile konuşan CNN International 'Kızımı kurtaramadım' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

France 24 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin depremlerden sonra yeni Suriyeli mülteci akınına izin vermeyeceğini söylediğini aktardı.

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Guardian ölü sayısının 1939 depremini geride bıraktığını belirtti ve 'Ülkenin afet ve acil durum yönetimi yetkilisi, Türkiye'deki ölü sayısının 1939'daki bir depremde ölen 31.643'ü aştığını söyledi' dedi.

Enkaz altından iyi haberler gelemeye devam ettiğinin altını çizen USA Today, çalışmaların 1 hafta geçmesine rağmen sürdüğü bilgisini okurları ile paylaştı.

Katar merkezli Al Jazeera ise 'Hatay'da hafriyat ekipleri enkaz kaldırmaya başladı' bilgisini geçti. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'İnsansız hava araçlarıyla çekilen görüntülere göre, hafriyat ekipleri Türkiye'nin en çok etkilenen Hatay ilindeki bir kentsel alandaki enkazı kaldırmaya başladı, hayatta kalanları bulma operasyonu sona ermeye başladı.'

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NPR haberinde 'Depremde en az 33 bin kişi öldü. Akrabaları da cenazelerini almak ve onlara cenaze düzenlemek için çalışıyor' ifadesine yer verdi.

Middle East Eye 'Finansal hasarın şaşırtıcı bir şekilde 84 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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'EMAK kurtarma ekipleri harabelerin altında yaşam arıyor' başlığını atan CNN Yunanistan ekiplerin harabeler arasında canlı aradığı anlara ait görüntüleri yayınladı.