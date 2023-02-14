Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Türkiye depremi dünyada manşet... 100 arkadaşını kaybetti! Şimdi İngiltere'den yardım getiriyor

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Türkiye#Dünya
Türkiye depremi dünyada manşet... 100 arkadaşını kaybetti Şimdi İngiltereden yardım getiriyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 08:37

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye'ye yardım eli uzatırken dünya basını bölgedeki gelişmeleri anbean okurlarına aktarıyor. İşte dünyanın gözünden Türkiye'deki deprem felaketi...

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

İngiliz BBC depremde 100 arkadaşını kaybeden Onur Şahin'i sayfasına taşıdı. Kent, Tunbridge Wells'te bir Türk restoranı işleten Şahin depremden hemen sonra bölgeye yardım göndermek için harekete geçti.

'Şahin, afet bölgesine gönderilmek üzere kıyafet ve diğer temel ihtiyaç maddelerini topluyor' diyen BBC haberinde Şahin'in şu sözlerine yer verdi;

'Dışarıda hava çok soğuk, bu yüzden barınağa, yiyeceğe ve banyo malzemelerine de ihtiyaçları var. Yapabileceğim tek şey bu ve elbette dua ediyorum.'

Gözden Kaçmasın

Ekipler dönmeye başladı... Yunan gruba Atina’da coşkulu karşılamaEkipler dönmeye başladı... Yunan gruba Atina’da coşkulu karşılamaHaberi görüntüle

Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer ile konuşan CNN International 'Kızımı kurtaramadım' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

France 24 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin depremlerden sonra yeni Suriyeli mülteci akınına izin vermeyeceğini söylediğini aktardı.

Haberin Devamı

Guardian ölü sayısının 1939 depremini geride bıraktığını belirtti ve 'Ülkenin afet ve acil durum yönetimi yetkilisi, Türkiye'deki ölü sayısının 1939'daki bir depremde ölen 31.643'ü aştığını söyledi' dedi.

Türkiye depremi dünyada manşet... 100 arkadaşını kaybetti Şimdi İngiltereden yardım getiriyor

Enkaz altından iyi haberler gelemeye devam ettiğinin altını çizen USA Today, çalışmaların 1 hafta geçmesine rağmen sürdüğü bilgisini okurları ile paylaştı.

Katar merkezli Al Jazeera ise 'Hatay'da hafriyat ekipleri enkaz kaldırmaya başladı' bilgisini geçti. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'İnsansız hava araçlarıyla çekilen görüntülere göre, hafriyat ekipleri Türkiye'nin en çok etkilenen Hatay ilindeki bir kentsel alandaki enkazı kaldırmaya başladı, hayatta kalanları bulma operasyonu sona ermeye başladı.'

Gözden Kaçmasın

AB Büyükelçisi Landrut: İnsani yardımların daha başındayızAB Büyükelçisi Landrut: İnsani yardımların daha başındayızHaberi görüntüle

NPR haberinde 'Depremde en az 33 bin kişi öldü. Akrabaları da cenazelerini almak ve onlara cenaze düzenlemek için çalışıyor' ifadesine yer verdi.

Middle East Eye 'Finansal hasarın şaşırtıcı bir şekilde 84 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberin Devamı

'EMAK kurtarma ekipleri harabelerin altında yaşam arıyor' başlığını atan CNN Yunanistan ekiplerin harabeler arasında canlı aradığı anlara ait görüntüleri yayınladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Türkiye#Dünya