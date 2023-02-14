Ekipler dönmeye başladı... Yunan gruba Atina’da coşkulu karşılama

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Yunan kurtarma ekibini, Atina Elefterios Venizelos havaalanında karşılayan Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilianidis, “Hepimiz için duygusal bir an. Dayanışmanın ne de demek olduğunu gösterdiniz. Herkesten sizin için en iyi lafları duyduk. Yunanistan, insanlığın bu zor anında deprem bölgesinde idi” dedi. Sağlık Bakanı Thanos Plevris de, “Gösterdiğiniz dayanışma ve insanlık, hepimizi duygulandırdı. Sizlerle gurur duyduk” diye konuştu. Ekibin başı olan Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) Başkanı Dimitris Rupas, “Kendi ülkemizde olsa yapacağımız şeyleri yaptık, ne daha fazlasını ne daha azını” dedi.

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İSPANYALI TİM DE DÖNDÜ

Türkiye’deki deprem arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ve İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine güllerle uğurlanan İspanyalı ekip, sosyal medya hesabından Türkçe, “Güle güle Türkiye” mesajı paylaştı. 46 kişilik İspanyalı ekibe Türk Hava Yolları’nın Madrid seferini yapan uçağında görevli kabin ekipleri, deprem bölgesinde gösterdikleri çabalardan ötürü bröve hediye ederek teşekkür etti.

İSRAİLLİ EKİPTEN VEDA TÖRENİ

BÜYÜK felakete neden olan çifte depremin ardından kısa sürede ülkemize gelerek enkazlardan 19 kişiyi canlı kurtarmayı başaran İsrail arama kurtarma ekibinin görevlerinin bitmesi nedeniyle veda töreni düzenledi. 1999’da Gölcük ve Düzce depremlerinde de görev alan, arama kurtarma grubunun komutanı Albay Golan Landsberg törende yaptığı konuşmada, “19 kişi bile ne kadar az ama bir kişi bile ne kadar çok” dedi. (Çetin AYDIN/İSTANBUL)