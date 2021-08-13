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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türk yatlarına adalar yasağı kalktı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Türk yatlarına adalar yasağı kalktı

Yunanistan, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 20 Mart 2020’den bu yana Türk vatandaşlarına uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kara ve havadan sonra deniz ulaşımında da kısmen kaldırdı.

Yeni seyahat direktifi ile Türkiye’den gelecek özel gezi teknelerine yeşil ışık yakılırken, feribot seferlerinde ise yasak sürdürüldü. Özel gezi tekneleri ile Ege adalarına seyahat edecek Türk vatandaşlarının, aşı sertifikası ya da son 72 saate yapılmış PCR veya son 48 saatte yapılmış hızlı test ibraz etmeleri gerekiyor.

Yasakların kalkması için yoğun çaba sarfeden Sömbeki Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu yıl aldığımız en iyi haber. Türk turistleri Sömbeki’ye bekliyoruz” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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