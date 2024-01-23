Türk vatandaşları da etkilenecek mi? Almanya'da tartışmalı plan: Yabancılar askere alınacak! 'Savaşa hazır olmalıyız'

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Almanya son dönemde yaptığı açıklamalarla Rusya ile olası bir savaş için 'hazır' olduğunu vurgulasa da, Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) ciddi bir personel krizi içinde.



20 BİN ASKER AÇIĞI VAR, ORDU PERSONEL BULAMIYOR



Alman basınında yer alan haberlere göre şu anda yaklaşık 180.000 erkek ve kadın Almanya ordusuna hizmet veriyor.Bu sayının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor ancak yaşlanan nüfus ve işgücü eksikliğinden dolayı bu yılki 20 bin asker açığı bile kapatılamıyor.



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Gözden Kaçmasın Almanya'da savaş alarmı Haberi görüntüle

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius geçtiğimiz günlerde Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda personel açığı için hareke geçildiğini ve yabancıların Alman ordusuna alınması teklifinin titizlikle incelendiğini duyurdu.Detayları henüz tam olarak açıklanmayan plana göre Almanya'da yaşayan ancak vatandaşlığa sahip olmayan ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin askere alınması planlanıyor.Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile hükümet ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) de teklife sıcak baktığı belirtiliyor.Planın hayata geçmesi durumunda bunun Almanya'da yaşayan Türkleri etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor ancak FDP'li vekiller askere alınacak yabancıların Avrupa'dan seçilmesi gerektiğini vurguluyor.Alman ZDF kanalı ise söz konusu uygulamanın askere giden kişilerin Alman vatandaşlığı almasını kolaylaştıracağını yazdı.

"İLK UYGULAYAN ÜLKE BİZ DEĞİLİZ, SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ"



Alman vatandaşlığı olmayanların orduya alınması uzun süredir ülkede dile getirilen bir öneri.Savunma Bakanı Pistorius bu uygulmayı Avrupa'da uygulayan ilk ülkenin Almanya olmayacağını vurgulayarak 'savaşa hazır olmalıyız' dedi.



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Almanya zorunlu askerlik uygulamasını 2011 yılında kaldırmıştı

Alman Bild gazetesi bugün konuya ilişkin detaylı analizindededi ve örnek rol modelleri okuyucuları ile paylaştı.Gazetenin haberine göre, Belçika askerlik çağındaki tüm AB vatandaşlarının orduya katılmasına izin veriyor. Danimarka da kendi dillerini konuşmaları şartıyla AB vatandaşlarını askere kabul ediyor. İrlanda ise ülkede beş yıldan fazla yaşamış olan üçüncü ülke vatandaşlarını bile ordusuna kabul ediyor.

Almanya'nın ünlü askeri tarihçisi Sönke Neitzel Bild'e verdiği demeçte "Alman olmayan biri yabancı bir ülke için savaşır mı?" sorusunun en önemli nokta olduğunu vurgularken Bundeswehr Üniversitesi'nden tarihçi Michael Wolffsohn ise personel sıkıntısının çok uzun yıllardır devam ettiğine dikkat çekti ve "Artık ülkelerini savunmak isteyen yeterli sayıda vatandaş yoksa bu toplumsal iflasın ilanıdır." dedi.



Eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung ise boş kışlalar göz önüne alındığında teklifin değerlendirilebileceğini belirterek "Askere alınacak kişiler yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan AB vatandaşlarıysa kesinlikle değerlendirebilir.” ifadelerini kullandı ve mevcut durumdaki temel hatanın 'zorunlu askerliğin' kaldırılması olduğunu söyledi.