Avrupa'da savaş alarmı: Almanya süre verdi, Baltık ülkeleri sınıra sığınak inşa ediyor

Haberin Devamı

Alman Bild gazetesi geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanlığı'na ait planlara ulaştığını duyurup Rus kuvvetlerinin 2025'te NATO'ya saldırı için hazırlandığını öne sürmüştü.

Dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamadan birkaç gün sonra Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Der Tagesspiegel gazetesine konuştu ve "Putin'in bir gün bir NATO ülkesine saldırabileceğini hesaba katmak zorundayız" dedi.

ALMAN BAKAN SÜRE VERDİ: 5-8 YIL ARASINDA SALDIRI OLABİLİR

Şu anda bir Rus saldırısının olası olmadığını düşündüğünü vurgulayan Alman Bakan "Uzmanlarımız beş ila sekiz yıllık bir süre içinde Rusya'dan bir saldırı olabileceğini belirtiyor " ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 30 yıldır bir askeri tehdit durumuyla karşı karşıya olduğunu belirten Pistorius "Kremlin'den neredeyse her gün tehditler duyuyoruz. Bunun en sonuncusu Baltık ülkelerindeki dostlarımıza karşı yapıldı." dedi



Haberin Devamı

Pistorius ayrıca Fransa'nın nükleer caydırıcılığına atıfta bulunarak, "Amerikalılarla nükleer kalkanımız var ve Fransızların da 'force de frappe'si var. Eğer böyle bir tehdit söz konusu olursa, Avrupalılar olarak bununla birlikte mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

RUSYA-BELARUS SINIRINDA ALARM, SIĞINAKLAR İNŞA EDİLİYOR

Baltık ülkeleri, Ukrayna işgali sonrası artan güvenlik endişeleri nedeniyle sınırda için peş peşe kritik adımlar atıyor.

Estonya, Letonya ve Litvanya Cuma günü bir anlaşmaya imza attılar. Anlaşma kapsamında Rusya-Belarus sınırındaki savunmayı güçlendirmek amacıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde sığınaklar ve savunma tesisleri inşa edilecek.



Baltık ülkelerinin hazırlıkları ve Alman Bakanın açıklaması tam da üst düzey bir NATO yetkilisinin Batı'daki sivillerin önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile topyekûn bir savaş olasılığına karşı hazırlıklı olmaları yönünde yaptığı uyarıdan sonra geldi.

Haberin Devamı

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada savaş dahil her şeyin her an olabileceği bir döneme hazırlık çağrısında bulunarak, “Barış içinde olacağımızın kesin olmadığını anlamalıyız. İşte bu yüzden NATO olarak Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanıyoruz.” demişti.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bolin ve Genelkurmay Başkanı Micael Byden da İsveç halkını savaşa hazır olmaları yönünde uyarmış, uyarı ülkede büyük paniğe neden olmuştu.