İsveç'i ayağa kaldıran 'savaş' uyarısı! Gençler telefonlara sarıldı...

Haberin Devamı

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, 7 Ocak’ta düzenlenen savunma konferansında Rusya- Ukrayna savaşının geldiği noktaya değinerek, İsveç’te de bir savaş çıkabileceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etmişti.

ORDUDAN DESTEK: SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ

Bohlin’in açıklaması sonrasında, Ordu Başkomutanı Orgeneral Micael Byden tüm İsveçlilerin savaşa hazır olması gerektiği konusunda Bakan Bohlin’e desteğini açıkladı.

Micael Byden,“Kendinize en temel soruları sormanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bugün Ukrayna'da olanlar yarın burada da olursa, hazırlıklı mıyım? Toplumun her düzeyinde, mümkün olduğunca hazırlıklı olmalıyız " dedi.



Haberin Devamı

İsveç merkezli Çocuk Hakları Örgütü BRIS, Bohlin ve Byden’ın açıklamalarından gençlerin yardım hatlarına savaş ile ilgili endişelerini danışmak üzere başvurduklarını ifade etti.

BRIS, “Son günlerde BRIS, savaşla ilgili endişelere ilişkin telefonların sayısında bir artış olduğunu fark etmiştir. Çocuklar İsveç'te savaş olasılığı ve bunun olası sonuçları hakkında sorular sormakta ve birçoğu genel kaygı ve stres yaşamaktadır. Bu artış, şu anda TV, radyo, gazete ve sosyal medya gibi medyada İsveç'in olası savaşlara karşı savunmasını güçlendirmek için alması gereken önlemler hakkında çok fazla tartışma olmasıyla açıklanabilir” dedi.

MUHALEFETİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Savaş konusunda peş peşe geln uyarılar muhalefetin de tepkisine neden oldu. Eski Başbakan Magdalena Andersson İsveç televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik endişeleri ciddi olsa da "savaş kapımızda değil" dedi.

200 YILDIR SAVAŞ GÖRMEYEN ÜLKE

Yaklaşık iki yüz yıldır savaş görmeyen İsveç, NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekliyor.

İsveç'in NATO hamlesine neden olan Rusya-Ukrayna savaşı, 24 Şubat'ta ikinci yılını dolduracak.

Genelkurmay Başkanı Byden açıklamalarında "yeni bir şey olmadığını" söylüyor.

Haberin Devamı

Byden bir ay önce Ukrayna'nın doğu cephesini ziyaret etmişti. Ayrıca İsveç, Ukraynalı pilotları eğiten ülkeler arasında. Stockholm Ukrayna'ya gelişmiş Gripen savaş uçakları göndermeyi de düşünüyor.



Aftonbladet gazetesine konuşan Byden, "Amacım insanları endişelendirmek değil, sadece daha çok kişinin içinde bulundukları durumu ve sorumluluklarını düşünmelerini sağlamak" dedi.

Sivil Savunma Bakanı Bohlin de insanların uykusunu kaçırmak istemediğini ancak olabileceklere dair farkındalıklarını artırmayı hedeflediğini belirtti. Bakan ayrıca yerel idareler ve acil durum ekiplerine hazırlık yapmaları çağrısında da bulundu.

Haberin Devamı

Bohlin "Geceleri uykumu kaçıran bir şey varsa o da hazırlıkların çok yavaş ilerlemesi" dedi.

ASKERİ HARCAMALAR ARTIYOR

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 2024 yılında NATO'nun üyeleri için koyduğu askeri harcama hedefi olan gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si oranında harcamaya ulaşacaklarını açıkladı. Bu İsveç'in 2020'deki askeri harcamalarının iki katına denk geliyor.

İsveç Savunma Üniversitesi'nden savunma uzmanı Oscar Jonsson ise üst düzey yetkililerin açıklamalarının tonunun "bir bardak suda fırtına koparmaya" benzediğini, söylenenlerin yüzde 90'ının sivil ve askeri savunma alanındaki hazırlıkların yavaş olmasının yarattığı rahatsızlıktan kaynaklandığını düşünüyor.