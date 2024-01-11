İnanılmaz görüntüler: Ekvador’da kaos! Devlet başkanı 'savaştayız' dedi, çetelerin cevabı sert oldu...

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Güney Amerika ülkesi Ekvador’da Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar’ın Guayaquil’deki La Regional cezaevinden kaçmasının ardından ülkede başlayan kaos sürüyor.

DEVLET BAŞKANI 'SAVAŞTAYIZ' DEDİ

Devlet Başkanı Daniel Noboa yaptığı konuşmada, gardiyanları rehin alan uyuşturucu çeteleriyle "savaş halinde" olduklarını ifade etti. 22 çeteyi “terör örgütü” olarak nitelendiren Noboa, “Savaştayız ve bu terör örgütleri karşısında teslim olamayız” dedi.



Silahlı Kuvvetler Komutanı Jaime Vela ise olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının başlamasından bu yana ülke genelinde çetelere yönelik operasyonlarda çoğu Los Choneros, Los Lobos ve Los Tiguerones çetelerinden olmak üzere 329 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Sosyal medya ve uluslararası ajanslara düşen görüntülerde ülkede büyük bir kaosun hakim olduğu göze çarpıyor. Silahlı kişilerin stüdyo baskınına, üniversitelere ve diğer kamu kurumlarına yönelik saldırılar ve başkent Quito'daki yağma olayları da eklenmiş durumda.



Sosyal medyaya düşen görüntülerden birinde çete mensuplarının kaçırdığı 3 polis memurunun yarı çıplak yerde oturduğu ve kendilerine verdiği deklarasyonu okuduğu görülüyor.

"Savaş istediniz, savaş aldınız. Siz OHAL ilan ettiniz biz de asker, polis ve sivilleri savaş ganimeti ilan ediyoruz"

Başka bir dehşet verici görüntüde hapishanedeki gardiyanları rehin alan çete mensuplarının memurların boğazına bıçak dayadığı görülüyor.



Ekvador’da 8 Ocak’ta Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar’ın Guayaquil’deki cezaevinden kaçtığı açıklanmıştı. Toplam 5 cezaevinde ayaklanma ve isyan çıkmış, gardiyanlar ve cezaevi yetkilileri rehin alınmıştı. Devlet Başkanı Noboa, 60 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve sokağa çıkma yasağı getirmişti. Orduya sokağa inmesi ve hapishanelerde kontrolün sağlanması talimatını veren Noboa, çete lideri Villamar’ın bulunması için binlerce polis memuru ve askeri personeli görevlendirmişti.



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9 Ocak’ta sokaklara inen çete üyeleri ise canlı yayın sırasında televizyon kanalını basarak çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin almaya çalışmış, televizyon stüdyosuna operasyon gerçekleştiren polis 13 kişiyi gözaltına almıştı. Ayrıca Guayaquil’deki çete saldırılarında 8 kişi hayatını kaybederken, Nobol kasabasında 2 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.Ülkedeki uyuşturucu kaçakçılığının merkezi olan Guayas eyaletine bağlı liman kenti Guayaquil, Ekvador’un en tehlikeli şehri olarak kabul ediliyor. Ekvador’da hükümet verilerine göre 2023’te meydana gelen şiddet olaylarında 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti.