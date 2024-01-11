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İnanılmaz görüntüler: Ekvador’da kaos! Devlet başkanı 'savaştayız' dedi, çetelerin cevabı sert oldu...

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#Ekvador#Çete#Hapishane
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 12:33

İki gündür büyük bir şiddet dalgası ile baş etmeye çalışan Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Devlet Başkanı Daniel Noboa ülkedeli 22 çeteyi 'terör örgütü' ilan etti ve 'savaştayız' dedi. Çetelerin hükümete sert cevap verdi ve asker polis ve sivilleri savaş ganimeti ilan ettiler. Silahlı Kuvvetler Komutanı Jaime Vela şimdiye kadar 329 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Silahlı kişilerin stüdyo baskınına, üniversitelere ve diğer kamu kurumlarına yönelik saldırılar ve yağma olayları da eklenmiş durumda.

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Güney Amerika ülkesi Ekvador’da Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar’ın Guayaquil’deki La Regional cezaevinden kaçmasının ardından ülkede başlayan kaos sürüyor.

DEVLET BAŞKANI 'SAVAŞTAYIZ' DEDİ

Devlet Başkanı Daniel Noboa yaptığı konuşmada, gardiyanları rehin alan uyuşturucu çeteleriyle "savaş halinde" olduklarını ifade etti. 22 çeteyi “terör örgütü” olarak nitelendiren Noboa, “Savaştayız ve bu terör örgütleri karşısında teslim olamayız” dedi.

İnanılmaz görüntüler: Ekvador’da kaos Devlet başkanı savaştayız dedi, çetelerin cevabı sert oldu...

329 GÖZALTI

Silahlı Kuvvetler Komutanı Jaime Vela ise olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının başlamasından bu yana ülke genelinde çetelere yönelik operasyonlarda çoğu Los Choneros, Los Lobos ve Los Tiguerones çetelerinden olmak üzere 329 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Sosyal medya ve uluslararası ajanslara düşen görüntülerde ülkede büyük bir kaosun hakim olduğu göze çarpıyor. Silahlı kişilerin stüdyo baskınına, üniversitelere ve diğer kamu kurumlarına yönelik saldırılar ve başkent Quito'daki yağma olayları da eklenmiş durumda.

İnanılmaz görüntüler: Ekvador’da kaos Devlet başkanı savaştayız dedi, çetelerin cevabı sert oldu...

"POLİS,ASKER VE SİVİLLERİ SAVAŞ GANİMETİ İLAN EDİYORUZ"

Sosyal medyaya düşen görüntülerden birinde çete mensuplarının kaçırdığı 3 polis memurunun yarı çıplak yerde oturduğu ve kendilerine verdiği deklarasyonu okuduğu görülüyor.

"Savaş istediniz, savaş aldınız. Siz OHAL ilan ettiniz biz de asker, polis ve sivilleri savaş ganimeti ilan ediyoruz"

Başka bir dehşet verici görüntüde hapishanedeki gardiyanları rehin alan çete mensuplarının memurların boğazına bıçak dayadığı görülüyor.

İnanılmaz görüntüler: Ekvador’da kaos Devlet başkanı savaştayız dedi, çetelerin cevabı sert oldu...

KAOS NASIL BAŞLADI?

Ekvador’da 8 Ocak’ta Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar’ın Guayaquil’deki cezaevinden kaçtığı açıklanmıştı. Toplam 5 cezaevinde ayaklanma ve isyan çıkmış, gardiyanlar ve cezaevi yetkilileri rehin alınmıştı. Devlet Başkanı Noboa, 60 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve sokağa çıkma yasağı getirmişti. Orduya sokağa inmesi ve hapishanelerde kontrolün sağlanması talimatını veren Noboa, çete lideri Villamar’ın bulunması için binlerce polis memuru ve askeri personeli görevlendirmişti.

İnanılmaz görüntüler: Ekvador’da kaos Devlet başkanı savaştayız dedi, çetelerin cevabı sert oldu...

9 Ocak’ta sokaklara inen çete üyeleri ise canlı yayın sırasında televizyon kanalını basarak çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin almaya çalışmış, televizyon stüdyosuna operasyon gerçekleştiren polis 13 kişiyi gözaltına almıştı. Ayrıca Guayaquil’deki çete saldırılarında 8 kişi hayatını kaybederken, Nobol kasabasında 2 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.
İnanılmaz görüntüler: Ekvador’da kaos Devlet başkanı savaştayız dedi, çetelerin cevabı sert oldu...

Ülkedeki uyuşturucu kaçakçılığının merkezi olan Guayas eyaletine bağlı liman kenti Guayaquil, Ekvador’un en tehlikeli şehri olarak kabul ediliyor. Ekvador’da hükümet verilerine göre 2023’te meydana gelen şiddet olaylarında 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
İnanılmaz görüntüler: Ekvador’da kaos Devlet başkanı savaştayız dedi, çetelerin cevabı sert oldu...


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#Ekvador#Çete#Hapishane

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