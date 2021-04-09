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Dünya
Haber Giriş: 09.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türk SİHA’ları Alman ordusunu harekete geçirdi

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Türk SİHA’ları Alman ordusunu harekete geçirdi

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurt Allgemeine Zeitung (FAZ), Azerbaycan tarafından kullanılan Türk ve İsrail silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), 190’dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etmesiyle ilgili haberlerin Alman ordusunda şoka neden olduğunu yazdı.

Faz’daki makalede, Alman Savunma Bakanlığının, ordunun hava savunma sisteminin SİHA’ları önleme konusunda yetersiz olduğunu kabul ettiği vurgulandı. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in bu sıkıntıyı aşmak amacıyla bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için birtakım öneriler hazırladığı kaydedildi.

Almanya’nın 2013 yılında hava savunma sistemine ihtiyaç görmediği için herhangi bir modernizasyona gitmediği belirtilen makalede, “SİHA’lar, 190’dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etti. Saldırılara karşı savunmasız olan Ermeni askerlerin moralleri bozuldu. Bununla ilgili haberler, Alman ordusunda şoka neden olmuştu” değerlendirmesinde bulunuldu.

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