Türk SİHA’ları Alman ordusunu harekete geçirdi

Faz’daki makalede, Alman Savunma Bakanlığının, ordunun hava savunma sisteminin SİHA’ları önleme konusunda yetersiz olduğunu kabul ettiği vurgulandı. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in bu sıkıntıyı aşmak amacıyla bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için birtakım öneriler hazırladığı kaydedildi.

Almanya’nın 2013 yılında hava savunma sistemine ihtiyaç görmediği için herhangi bir modernizasyona gitmediği belirtilen makalede, “SİHA’lar, 190’dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etti. Saldırılara karşı savunmasız olan Ermeni askerlerin moralleri bozuldu. Bununla ilgili haberler, Alman ordusunda şoka neden olmuştu” değerlendirmesinde bulunuldu.

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