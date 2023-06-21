×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Türk komandolar Yunanistan'da manşet: Ankara bölgedeki konumunu güçlendirdi

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Komando#Dünya
Türk komandolar Yunanistanda manşet: Ankara bölgedeki konumunu güçlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 09:52

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok belediyesi çevresinde güvenliği Türk komandolara emanet. Türkiye'nin bölgedeki etkisini mercek altına alan Yunan Ta Nea gazetesi itiraf gibi bir analiz yayınladı.

Haberin Devamı

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen yaklaşık 500 askerden oluşan Türk komando taburu, ülkenin güneyindeki Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlanmıştı.

Bu gelişme sonrası komşu Yunanistan'dan itiraf gibi bir haber geldi.

'Türkiye: Kosova-Sırbistan çatışması yoluyla Balkanlar'a nasıl yayılıyor?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Yunan Ta Nea gazetesi haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye şimdiden kuzey Kosova'da yaklaşık 500 Türk komando konuşlandırarak Balkan bölgesindeki konumunu güçlendirdi.'

Gözden Kaçmasınİsveçten U dönüşü... Savcı PKKnın korkunç yüzünü gözler önüne seren delilleri açıkladıİsveç'ten U dönüşü... Savcı PKK'nın korkunç yüzünü gözler önüne seren delilleri açıkladı!Haberi görüntüle

Türkiye'nin Balkanlar'daki nüfusunu artırmaya çalıştığını öne süren Yunan gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Kuzey Kosova'da artan gerilim böyle bir fırsat sunuyor. Güneydoğu Avrupa, sıkı sıkıya ABD'nin jeopolitik yörüngesinde kalsa da, Ankara muhtemelen Belgrad ile Priştine arasındaki anlaşmazlıklarda arabulucu rolü oynamaya çalışıyor.'

Haberin Devamı

'KOMUTA TÜRKİYE'YE GEÇİYOR'

Türk komandoların Sırp unsurunun egemen olduğu kuzeydeki belediyelerde devriye gezmeye başladığını yazan Yunan gazete ' Daha da önemlisi, Türkiye'nin yakında ABD liderliğindeki Kosova'daki NATO misyonunun komutasını devralması bekleniyor' dedi.

Gözden KaçmasınDünyanın gözü bu zirvede... Hakan Fidan ile ilk görüşmeDünyanın gözü bu zirvede... Hakan Fidan ile ilk görüşmeHaberi görüntüle

'Türkiye'nin Balkanlar'daki en etkili yabancı aktörlerden biri olmayı hedeflediği bir sır değil' diyen Yunan gazete haberinde 'Kosova başbakanının Priştine'deki Türk büyükelçisiyle yakın zamanda yaptığı görüşme, şüphesiz, onun ABD ile arasındaki açmazın ortasında Ankara'nın desteğini kazanma girişimini yansıtıyor' ifadelerine yer verdi.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucu rolü oynayabileceği belirtildi ve şu değerlendirmede bulunuldu;

'Erdoğan çatışmaya arabuluculuk yapmak için bir fırsat penceresi görüyor.'

Gözden KaçmasınYunan basınından skandal manşet: NATO zirvesinde yeni Türk şantajıYunan basınından skandal manşet: NATO zirvesinde yeni Türk şantajıHaberi görüntüle

Türkiye - Sırbistan ilişkilerinin son dönemde güçlendiğini hatırlatan Ta Nea 'Sırp vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz seyahat edebilirken, Ankara Balkan ülkesindeki ekonomik varlığını güçlendirmeye devam ediyor' dedi.

Sırbistan'da 21'i fabrika sahibi olmak üzere yaklaşık 3 bin 300 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini yazan Yunan gazete Türk silahlarının bölgede revaçta olduğuna dikkat çekti.

Haberin Devamı

Haberde 'Erdoğan'ın karayla çevrili Balkan ülkesine Bayraktar sağlama sözü vermesinin ardından, askeri işbirliğini artırması bekleniyor' denildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Komando#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok! ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

#Sahte İçki
20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık