Türk komandolar Yunanistan'da manşet: Ankara bölgedeki konumunu güçlendirdi

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Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen yaklaşık 500 askerden oluşan Türk komando taburu, ülkenin güneyindeki Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlanmıştı.

Bu gelişme sonrası komşu Yunanistan'dan itiraf gibi bir haber geldi.

'Türkiye: Kosova-Sırbistan çatışması yoluyla Balkanlar'a nasıl yayılıyor?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Yunan Ta Nea gazetesi haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye şimdiden kuzey Kosova'da yaklaşık 500 Türk komando konuşlandırarak Balkan bölgesindeki konumunu güçlendirdi.'

Türkiye'nin Balkanlar'daki nüfusunu artırmaya çalıştığını öne süren Yunan gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Kuzey Kosova'da artan gerilim böyle bir fırsat sunuyor. Güneydoğu Avrupa, sıkı sıkıya ABD'nin jeopolitik yörüngesinde kalsa da, Ankara muhtemelen Belgrad ile Priştine arasındaki anlaşmazlıklarda arabulucu rolü oynamaya çalışıyor.'

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'KOMUTA TÜRKİYE'YE GEÇİYOR'

Türk komandoların Sırp unsurunun egemen olduğu kuzeydeki belediyelerde devriye gezmeye başladığını yazan Yunan gazete ' Daha da önemlisi, Türkiye'nin yakında ABD liderliğindeki Kosova'daki NATO misyonunun komutasını devralması bekleniyor' dedi.

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'Türkiye'nin Balkanlar'daki en etkili yabancı aktörlerden biri olmayı hedeflediği bir sır değil' diyen Yunan gazete haberinde 'Kosova başbakanının Priştine'deki Türk büyükelçisiyle yakın zamanda yaptığı görüşme, şüphesiz, onun ABD ile arasındaki açmazın ortasında Ankara'nın desteğini kazanma girişimini yansıtıyor' ifadelerine yer verdi.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucu rolü oynayabileceği belirtildi ve şu değerlendirmede bulunuldu;

'Erdoğan çatışmaya arabuluculuk yapmak için bir fırsat penceresi görüyor.'

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Türkiye - Sırbistan ilişkilerinin son dönemde güçlendiğini hatırlatan Ta Nea 'Sırp vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz seyahat edebilirken, Ankara Balkan ülkesindeki ekonomik varlığını güçlendirmeye devam ediyor' dedi.

Sırbistan'da 21'i fabrika sahibi olmak üzere yaklaşık 3 bin 300 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini yazan Yunan gazete Türk silahlarının bölgede revaçta olduğuna dikkat çekti.

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Haberde 'Erdoğan'ın karayla çevrili Balkan ülkesine Bayraktar sağlama sözü vermesinin ardından, askeri işbirliğini artırması bekleniyor' denildi.

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