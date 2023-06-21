×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İsveç'ten U dönüşü... Savcı PKK'nın korkunç yüzünü gözler önüne seren delilleri açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#NATO#Dünya
İsveçten U dönüşü... Savcı PKKnın korkunç yüzünü gözler önüne seren delilleri açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 08:08

Dünyanın gözü Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adımda. NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç bir ilk imza attı ve PKK destekçisi bir terörist için mahkeme sürecini başlattı. İşte PKK'nın korkunç yüzünü gözler önüne seren deliller...

Haberin Devamı

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç bir ilke sahne oldu.

Gözden KaçmasınDünyanın gözü bu zirvede... Hakan Fidan ile ilk görüşmeDünyanın gözü bu zirvede... Hakan Fidan ile ilk görüşmeHaberi görüntüle

İsveç'te yaşayan bir Türk vatandaşı terör örgütü PKK'ya finansman sağlamaya teşebbüs etmekle suçlandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Halihazırda DEAŞ bağlantılı davalarda kullanılan yeni yasa, ilk kez PKK destekçisi olduğu iddia edilen bir kişiye karşı kullanıldı.

40'lı yaşlarındaki sanık, Stockholm'deki bir restoranın önünde tehditler savurup silahla ateş ettikten sonra Ocak ayında tutuklanmıştı.

Haberin Devamı

Savcılık sanığın amacının şantajla para toplayıp PKK'yı finanse etmek olduğunu açıkladı.

İsveçten U dönüşü... Savcı PKKnın korkunç yüzünü gözler önüne seren delilleri açıkladı
1 Haziran’da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezasının önü açıldı. Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkiler genişledi... (Fotoğraf: AP)

Savcı, söz konusu adamın İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığını savundu.

ALMAN İSTİHBARAT RAPORLARI KANIT OLDU

Fransız ve Alman istihbaratından alınan kanıtlara da atıfta bulunan iddianameye göre, söz konusu kişi PKK'ya doğrudan finansman sağlayan kişilerle temas halindeydi ve grup adına hareket etti.

Avukatı İlhan Aydın Salı günü mahkemeye verdiği demeçte, 'Müvekkilimin PKK ile bağlantılı kişilerle teması olmuş olabilir, ancak kendisinin PKK ile hiçbir bağı yoktur' dedi.

Aydın, duruşmanın arifesinde AFP'ye verdiği demeçte, 'Müvekkilim ağırlaştırılmış gasp ve PKK'ya fon sağlamaya teşebbüs suçlamalarını reddediyor, ancak silah kullandığı suçlamasını kabul edecek' ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİsveç sır gibi saklıyordu... Sızan belgeler ülkede şok etkisi yarattıİsveç sır gibi saklıyordu... Sızan belgeler ülkede şok etkisi yarattı!Haberi görüntüle

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

İki yüzyıllık tarafsızlığı ve askeri uyumsuzluğu sona erdiren İsveç ve komşu Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya katılma tekliflerini açıkladılar.

Başka bir deyişle Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş oldu.

Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#NATO#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik