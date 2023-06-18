Yunan basınından skandal manşet: NATO zirvesinde yeni Türk şantajı

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıda pek çok kritik konu masaya yatırıldı.

Toplantı dünya gündeminin birinci sırasında yer alırken Yunan basını skandal başlıklar ile okurlarının karşısına çıktı.

Komşu basını toplantıdan karar çıkmamasının suçlusu olarak Ankara'yı gösterdi.

CNN Yunanistan 'NATO zirvesinde yeni Türk şantajı' başlığını attı.

Skandal ifadelere yer verilen haberde 'Türkiye , NATO içinde yeni karışıklıklara neden olarak, ittifakın geleceği için son derece önemli bir başka kararı daha baltalıyor' denildi.

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Türkiye'nin Kıbrıs konusunu masaya getirdiğini yazan CNN Yunanistan, Ankara'ya karşı çıkan kimsenin olmadığının altını çizdi.

Haberde 'NATO içinde hiç kimse, ittifaka şantaj yapmaya devam eden Türkiye'ye karşı çıkmaya istekli görünmüyor. Liderliğin eylemsizliği, Amerikan başkanının Ankara'nın işkencelerine gösterdiği hoşgörüyle birleşince, ona aynı çizgide devam etme özgürlüğü veriyor' ifadelerine yer verildi.

Aynı haberde Ankara'nın bu tavrının 11 ve 12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi'ne kadar değişmesinin beklenmediğinin de altı çizildi.

Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini 'NATO zirvesi Türkiye yüzünden sonuçsuz kaldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

CNN Yunanistan gibi Türkiye'yi hedef alan gazete haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Olası bir Rus saldırısına karşılık verme planları, Türkiye'nin Kıbrıs'a itirazı nedeniyle onaylanmadı.'

ERT haberinde Bakan Yaşar Güler'in ifadelerine geniş yer buldu. Haberde Güler'in İsveç'in NATO'ya üye olmak için Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdiği bilgisine yer verildi.

Haberde 'Güler, askeri ittifakın açık kapı politikasına desteğini dile getirerek, görüşmede Türkiye'nin gündem maddelerine ilişkin görüşlerini birinci elden aktardıklarını sözlerine ekledi' ifadelerine yer verildi.

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In.gr ise Yunan yanlısı ABD Kongre üyesi John Sarbanis'in açıklamalarını manşetine taşıdı.

'Pervasız davranışlarla Türkiye F-16'yı alamayacak' başlığını atan In.gr haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Kongre üyesi Meclis ile Senato Dış İlişkiler Komiteleri arasında F-16'ların Ankara'ya satışının engellenmesi konusunda bir anlaşma olduğunun altını çiziyor.'