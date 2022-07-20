Turistik gezi faciayla sonuçlandı… Üçünü de ayı yedi!

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25 yaşındaki eski sporcu Igor Malinovskii, 16 Temmuz'da popüler turizm bölgesi Kamçatka'da düşen Robinson helikopterinin pilotuydu.

Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterle iletişim kesildi. Helikopterin düşerken alev aldığı sanılıyor.

EN PAHALI TURLARDAN BİRİYDİ

Seçkin bir turistik geziye çıkmış olan ve helikopterde bulunan isimlerse ikisi de ünlü birer iş insanı olan Zoya Kaygorodova ve Sergey Kolesnyak’tı.

Zoya Kaygorodova ve Sergey Kolesnyak’ın gezi için 4 bin 250 pound ödeme yaptığı açıklandı.

Kamçatka yarımadası çok fazla boz ayıya ev sahipliği yapmasıyla tanınan bir bölge. Ancak yine de turistlerin yoğun olarak gittiği bir yer.

Igor Malinovskii'nin ölümü Rus spor dünyasını yasa boğdu

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BÖLGEDE SAYISIZ YIRTICI HAYVAN VAR

Bölge, yaklaşık olarak Kaliforniya ile aynı büyüklükte olan yarımadada yaşayan tahmini 10.000 ila 14.000 yırtıcı hayvanla, gezegendeki en yüksek boz ayı yoğunluğundan birine sahip.

Ölen üç kişinin cesetlerinin helikopterin enkazının çevresinden ayılar tarafından sürüklendiği ve götürüldükleri yerde yenildikleri düşünülüyor.

Kurtarma ekipleri, Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasındaki Gayzer Vadisi'nde Nadezhda veya Hope adlı helikopterin kömürleşmiş kalıntılarını buldu.

Enkaz, 17 Temmuz'da, kazadan bir gün sonra ve Uzon yanardağından yaklaşık sekiz mil uzakta keşfedildi. Resimler, helikopterin düştüğü yerde ezilmiş metal ve yanmış toprağı gösteriyordu.

Kazada ölen Zoya Kaygorodova ve Sergey Kolesnyak, ülkenin tanınmış iş insanlarındandı

İNSAN KALINTILARI BULUNDU

Kaza mahallinden uzakta insan kalıntılarının bulunduğu bildirildi.

Turistler, yanardağlar, gayzerler ve buzullar ve pitoresk manzarasıyla ünlü, ayıların istila ettiği bir yarımada olan Kamçatka'ya 4 bin 250 poundluk bir geziye katılan bir grubun parçasıydı. Geziyi Kaygorodova organize etmişti.

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Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodiv kazayı doğruladı.

Eski bir spor yıldızı olan Malinovskii pandemiden sonra meslek değiştirerek pilot olmuştu

SPORCUYKEN PİLOT OLMAYA KARA VERDİ

Yetkililer helikopterin özel bir uçuşta olduğunun kaydedildiğinin ve bu yüzden de ölenlerin turist olarak kabul edilmediğini açıkladı.

Ukrayna'daki savaş yüzünden uygulanan yaptırımlar, zengin Rusların popüler Batı destinasyonlarını ziyaret etmek yerine kendi ülkelerini keşfetmelerine yol açmıştı.

Eski bir sporcu olan Malinovskii, biatlonda beş kez genç dünya şampiyonu olmuştu, ancak kariyeri pandemi nedeniyle durdu.

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Talihsiz genç pilot olarak yeniden eğitim aldı ve babası Vladimir Malinovski tarafından yönetilen ve Kamçatka'daki uzak ve muhteşem yerlere turistleri feribotla taşıyan bir şirkette çalışıyordu.