Dünyaca ünlü dizinin setinde korkunç olay… Vurularak öldürüldü!

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1990’dan başlayan ve 22 yıldır Brooklyn’de çekilen bir suç dizisi olan Law&Order’ın setinde yaşananlar dünyayı sarstı.

Suçluların peşine düşen ve onları adalete teslim eden bir detektif ekibini anlatan dizide bu kez ‘gerçek’ bir suç işlendi…

31 yaşında olduğu bildirilen set çalışanının adının Johnny Pizarro olduğu açıklandı.

Johnny Pizarro’nun dizi setindeki görevinin çekimler başlamadan önce araba park edilebilecek yerleri tutmak için trafik konileri koymaktı.

Johnny Pizarro’nun kim tarafından öldürüldüğü açıklanmadı

Talihsiz adamın silahlı saldırıya uğradığı sırada kaldırıma park etmiş bir arabanın içinde oturduğu açıklandı. Pizarro, kaldırımdaki boş bir yere arabayı park etmiş, dizi çekimlerinde kullanılan büyük bir kamyon daha sonra oraya geleceği için park yerini tutmuştu.

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Sabaha karşı 05.15 sıralarında siyah kapüşonlu üst giyen bir adam arabaya yaklaştı, şoför tarafındaki kapıyı açtı ve Johnny Pizarro’yu başından ve ensesinden defalarca vurdu.

Queens sakini olan Pizarro hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıklayarak şüpheli ve cinayet sebebi hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Görgü tanıkları tarafından olayın yaşandığı yerin dizi çekimleri için sık sık kullanıldığı ancak olay yaşandığı anda oldukça boş olduğu söylendi.

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Dizi çok uzun yıllardır yayınlanıyor ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesi var

'SAHTE SUÇ MAHALLİ ZANNETTİM'

Ölen set çalışanının bir meslektaşı New York Post'a şunları söyledi:

"Çılgıncaydı. Bir tartışma duymadım. Sabahın erken saatleriydi ve ortalık sessizdi. Sadece bir patlama sesi geldi. Ona kaç el ateş edildiğini anlayamadım. Bunu kimin, neden yapmak istemiş olabileceğini anlayamıyorum.”

Polisler olay yerine geldiğinde, bölge sakinleri yaşananların gerçek olduğunu bir an anlayamadı. Çevrede yaşayanlar gördüklerinin dizi çekimi olduğunu sandılar.

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60 yaşındaki bölge sakini Janus Czuj, New York Post'a şunları söyledi: "Bu sabah uyandım ve polis memurlarını gördüm, bunun sahte bir suç mahalli olduğunu düşündüm. Köpeklerimi gezdirmeye çıkmıştım. Sesleri duyunca bunun bir film olduğunu sandım. Ama her şey gerçekmiş."

ALEC BALDWIN OLAYINI HATIRLATTI

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, geçen yıl hem yapımcısı olduğu hem de başrolünde oynadığı Rust adlı filmin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla vurmuş, talihsiz kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bitmeyen tartışmalar yaşanmış, konu aylarca dünya medyasında gündemden düşmemişti.